Con Ronaldo infastidito dalla faccenda legata al fisco spagnolo, Del Piero ammette di volerlo vedere giocare per la Juventus: "Se vuole andare via...".

680 condivisioni 5 stelle

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Uno come lui probabilmente non ci sarà più. Uno della sua classe, della sua eleganza, uno con quella appartenenza. La Juventus non avrà mai un altro Alessandro Del Piero. L’ex numero 10 bianconero è unico. Per ciò che rappresenta, per ciò che ha vinto. Ma per Alex c’è un acquisto in particolare che può stuzzicare la fantasia dei tifosi.

Si tratta di Cristiano Ronaldo. Negli ultimi giorni il campione del Real Madrid è stato accostato a diversi club. Dal Bayern Monaco al Manchester United. Del Piero però lo vorrebbe vedere alla Juventus. A maggior ragione dopo averlo visto nella finale di Champions League, nella quale Ronaldo è stato decisivo.

Una vera trattativa di calciomercato non c’è. La Juventus non ha presentato nessun’offerta. E il Real Madrid non si sogna neanche lontanamente di venderlo. Il portoghese probabilmente si farà passare il mal di pancia e resterà nella capitale spagnola, ma Del Piero, come qualsiasi altro tifoso bianconero, è autorizzato a sognare. Perché con un acquisto così si farebbe il salto di qualità.

Vota anche tu! Ronaldo giocherà mai in Italia? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Ronaldo giocherà mai in Italia? Condividi





Juventus, Del Piero chiama Cristiano Ronaldo

L’ex capitano bianconero vorrebbe "approfittare" delle accuse lanciate a Cristiano Ronaldo nei giorni scorsi: il portoghese è infatti molto infastidito che si affermi abbia evaso 14,7 milioni di euro al fisco spagnolo. Questo è l’unico momento nel quale CR7 è prendibile. Non per il prezzo, che resta altissimo, ma perché si potrebbe approfittare dello stato d’animo del giocatore:

Se Cristiano Ronaldo non è felice al Real Madrid e vuole andare via, la Juventus ha molto spazio per lui…

Non soltanto il portoghese. Nella conferenza stampa tenutasi Città del Guatemala, prima di una partita organizzata per festeggiare gli 81 anni del Club Municipal, Del Piero ha parlato anche della Champions League:

La Champions League è una coppa maledetta, lo è da tutta la storia della Juventus.

E su Calciopoli ha detto:

Quella è stata l’occasione per rifondare. È stato un viaggio indimenticabile con non poche difficoltà, partito da un completo disastro.

Anche per questo uno come Del Piero probabilmente non ci sarà più. Perché Alex ancora oggi per la Juventus sogna le stesse cose dei tifosi.