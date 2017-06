Il coach di Conor McGregor fa chiarezza sul futuro del campione pesi leggeri UFC, atteso dal rientro nell'ottagono dopo il dream match con Floyd Mayweather.

2 ore fa di Massimiliano Rincione

Il ritorno di Conor McGregor in UFC non sembra più essere oggetto di discussione. Il campione pesi leggeri è infatti atteso all'interno dell'ottagono più famoso al mondo entro e non altre la fine dell'anno, ovvero qualche mese dopo l'aver disputato l'incontro con la leggenda del pugilato Floyd Mayweather - che si terrà il prossimo 26 di agosto -.

Le cornici ideali per il rientro dell'irlandese sarebbero sostanzialmente due: UFC 219 e UFC 220, che si terranno rispettivamente il 2 ed il 30 dicembre. Favorito più il secondo evento rispetto al primo, per due semplici motivi: l'ultimo evento dell'anno si terrà infatti a Las Vegas - a dispetto della location della card precedente, ovvero Detroit -, culla dei grandi eventi UFC nonché attuale luogo di residenza di McGregor.

Vanno progressivamente sfumando dunque le voci che parlavano di un possibile ritiro per l'irlandese, il quale non sembra essere neanche sfiorato dall'idea di una iridatissima pensione anticipata: McGregor è infatti una macchina da guerra, sempre pronto a mettersi in gioco, alla ricerca continua di nuove sfide. Proprio questo fuoco ha spinto "Notorius" ad accettare la sfida di Floyd Mayweather, il quale - con un'intuizione da grande businessman - non si è certo lasciato sfuggire l'occasione di portare a casa l'ennesima borsa ultramilionaria.

Tuttavia, a tener banco in questi giorni è anche e soprattutto il tema legato al rientro di McGregor in UFC: la questione, approfondita dal suo allenatore John Kavanagh nel corso di un articolo scritto di suo pugno su The 42, sembrerebbe tuttavia esser risolta. Come chiarito dall'head coach dell'SBG Ireland, il re delle 155 libbre tornerà in azione entro fine 2017.

Molte delle domande formulatemi nelle scorse settimane hanno riguardato sostanzialmente un tema: "Quando torna Conor McGregor in UFC?". Personalmente direi entro la fine dell'anno, ma è attualmente impossibile capire con certezza cosa farà dopo il match con Mayweather. Se Conor ad esempio mandasse KO Floyd al primo round si discuterebbe di un rematch, o cose simili. Tuttavia si sta lavorando per un rientro sul finire dell'anno, a dicembre. Attualmente però siamo solamente concentrati sul boxare con "Money". Lì, quel 26 agosto, la vittoria sarà l'unico verdetto possibile. Stiamo lavorando per shoccare il mondo ancora una volta.

UFC: Khabib Nurmagomedov torna in autunno?

Con Conor McGregor momentaneamente fuori dai giochi, UFC continua comunque a far lavorare la macchina delle 155 libbre, tentando di sfornare sempre più contendenti per i piani alti della divisione. Assai indicativo, ad esempio, sarà il match di questo fine settimana tra Michael Chiesa e Kevin Lee. Inoltre, uno dei fighter con più hype addosso sembra esser pronto a tornare: quel Khabib Nurmagomedov ancora imbattuto e vicino ad una chance per il titolo ad interim pesi leggeri - sfumata per un approccio poco professionale al peso - potrebbe infatti tornare in autunno. Ad attenderlo, con tutta probabilità, potrebbe esserci l'avversario già designato a UFC 209, ovvero quel Tony Ferguson desideroso di ottenere finalmente una possibilità.