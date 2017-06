Secondo l'Osservatorio Internazionale di Studi di Sport, il cartellino del brasiliano del Barcellona oggi ha un valore di mercato di 210,7 milioni di euro.

2 ore fa di Marco Ercole

Se vi aspettavate di trovare in cima alla classifica dei calciatori più costosi del pianeta uno tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi, preparatevi a rimanere sorpresi. Secondo il consueto studio portato avanti dal Cies, l'Osservatorio Internazionale di Studi di Sport, in vetta a questa speciale graduatoria finisce Neymar, attaccante brasiliano del Barcellona.

È questo quello che emerge dall'istituto di ricerca sportiva dell'Università di Neuchâtel, che stima il valore dell'ex Santos a 210,7 milioni di euro. A determinare queste cifre è come sempre un algoritmo, al cui interno figurano varie condizioni e indicatori di mercato.

Ci sono i minuti giocatori, le reti segnate, la scadenza del contratto, il club di appartenenza e così via, fino ad arrivare a una variabile determinante: l'età. Ed è proprio questa che lancia il 25enne Neymar in cima alla classifica, staccando sia Messi (appena compiuti 30) che Cristiano Ronaldo (32). Ecco perché, paradossalmente, il portoghese del Real Madrid non figura nemmeno nelle prime dieci posizioni di questa graduatoria.

Classifica Cies, Neymar il più costoso

Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo: il più costoso per il Cies è il brasiliano

Subito dietro il capolista Neymar troviamo l'accoppiata del Tottenham formata dalla medaglia d'argento Delle Alli, con la sua valutazione stimata di 155,1 milioni, e quella di bronzo Harry Kane, fermo "solamente" a 153,3. Dopo di loro è il turno di quel "vecchietto" di Leo Messi, che nonostante i trent'anni vale ancora 151,7.

Completano la top ten, nell'ordine, Antoine Griezmann (150,3), Luis Suárez (140,8), Paul Pogba (134,4), Gonzalo Higuain (il primo della Serie A con 120,2), Eden Hazard (117.2) e Paulo Dybala (115,3).

Solo undicesimo posto invece per Cristiano Ronaldo, che nonostante sia il Pallone d'Oro in carica e si avvii verso la vittoria del suo quinto più importante trofeo individuale, viene valutato "appena" 112,4 milioni di euro. Non la pensa proprio allo stesso modo Florentino Perez, visto che la sua valutazione del portoghese si aggira sui 400. Altro che algoritmi e carta d'identità, insomma.

Insigne è l'italiano che vale di più

Lorenzo Insigne è l'italiano più caro secondo il Cies

Per trovare il primo calciatore italiano in classifica bisogna scendere fino alla 32esima posizione, dove c'è Lorenzo Insigne. L'attaccante del Napoli viene valutato 75,7 milioni, contro i 71,9 del secondo azzurro, Andrea Belotti, che si piazza al posto 38.

Il terzo nostro compatriota in lista gioca all'estero ed è Marco Verratti, il cui prezzo stimato a 54,9 milioni gli fa occupare la 67esima posizione.

Il quarto e ultimo italiano in lista è invece Ciro Immobile, 72esimo (subito dietro Dries Mertens del Napoli e davanti a Edin Dzeko della Roma) con il costo del cartellino fissato a 52,8 milioni. Una bella somma. Sarà meglio non farlo sapere al presidente della Lazio Lotito.