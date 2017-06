L'Italia di atletica è quinta con 132 punti dopo le prime due giornate del Campionato Europeo per Nazioni di Villenueve d’Asq. A due lunghezze i padroni di casa.

0 condivisioni 5 stelle

6 ore fa di Diego Sampaolo

La Germania comanda la classifica generale dopo la prima giornata con 166 punti, 15 e mezzo in più rispetto alla Polonia. La Gran Bretagna occupa il terzo posto con 1144.5 punti con ben sei vittorie individuali pur con una formazione giovane. Il risultato della squadra italiana impreziosito dai secondi posti di Marco Fassinotti nel salto in alto, di Yadisleidy Pedroso sui 400 ostacoli e di Yusneisy Santiusti negli 800 metri e dal terzo posto di Davide Re sui 400 metri è in linea con le previsioni della vigilia formulate dal Direttore Tecnico della Nazionale Elio Locatelli.

La squadra italiana si è presentata all’appuntamento in terra francese con una formazione molto giovane con ben 24 dei 49 convocati nati dal 1993 in poi e ben nove matricole al debutto in maglia azzurra. L’altro aspetto caratterizzante della formazione italiana è la multietnicità con ben 19 atleti nati da genitori di origini straniera. Salto in alto maschile: Marco Fassinotti è tornato alle competizioni con un buon secondo posto al debutto stagionale con la misura di 2.22m, 383 giorni dopo l’ultima gara disputata al meeting di Birmingham nel Giugno 2016 prima di rimanere fermo per oltre un anno per una microfrattura da stress all’astragalo del piede di stacco che gli ha impedito di prendere parte alle Olimpiadi di Rio.

L’allievo del coach britannico Fuzz Ahmed ha superato 2.12m al primo tentativo, 2.17m al secondo, 2.22m al primo; ha poi commesso tre errori a 2.26, misura valicata al terzo tentativo dal francese Michael Hanany. Il transalpino ha successivamente tentato tre prove a 2.30m senza successo. L’azzurro ha preceduto per un numero minore di errori il tedesco Eike Onnen e il greco Kostadinos Baniotis.

Marco Fassinotti

Campionato europeo per nazioni, Fassinoti: "Il salto più bello della mia vita"

Marco Fassinotti:

È stato il salto più bello della mia vita, quello della rinascita. Sono tornato dopo 383 giorni. E’ stato difficile seguire le Olimpiadi di Rio davanti alla televisione e vedere salire sul podio atleti che saltavano misure alla mia portata ma il periodo buio è stato un momento di crescita personale. È stata un’emozione indescrivibile tornare a gareggiare con la maglia azzurra. Ho trovato una bella atmosfera nell’ambiente della nazionale. Le parole del capitano Fabrizio Donato sono state un forte stimolo. Tornerò in gara agli Assoluti di Trieste del 2 Luglio per cercare di realizzare il minimo per i Mondiali di Londra fissato a 2.30m.

400 ostacoli femminili

L’azzurra di origini cubane Yadisleidy Pedroso si è ottimamente comportata ottenendo un buon secondo posto in 55”39 (personale stagionale e minimo per i Mondiali di Londra ripetuto per la terza volta in questa stagione) alle spalle della britannica Elydh Doyle, autrice di un ottimo 54”60.

Yadisleidy Pedroso:

Volevo fare il possibile per portare punti alla squadra. Non sono al meglio della forma ma ho realizzato il record stagionale Non è arrivato il tempo che penso di valere ma ho avuto un’incertezza sull’ultimo ostacolo. Il prossimo obiettivo è fare bene ai Campionati Italiani di Trieste del prossimo fine settimana.

Yadisleidy Pedroso

800 metri femminili

Yusneysi Santiusti ha ottenuto un eccellente secondo posto in 2’03”56 alle spalle della forte ucraina Olga Lyakhova (2’03”09) dopo aver subito la rimonta sul rettilineo finale. Santiusti si trasferì da Cuba in Sardegna nel 2007 in seguito al matrimonio con un italiano, conclusosi presto. Tra il 2011 e il 2012 è scesa per otto volte sotto la barriera dei 2 minuti. Nel 2013 è diventata madre di Abelardo e il 31 Dicembre 2015 ha preso la cittadinanza italiana. Vive e si allena a Padova e gareggia per la locale Assindustria Sport Padova.

Sono soddisfatta del piazzamento ma non del tempo. Voglio fare bene domani sui 1500 metri. È stato un bell’onore gareggiare con la maglia azzurra.

400 metri maschili

Davide Re ha stabilito il record personale con un ottimo 45”56 (personale migliorato di 19 centesimi di secondo a soli 6 centesimi dal minimo per i Mondiali di Londra) classificandosi al terzo posto ad un decimo di secondo dal vincitore Dwayne Cowan. Re è stato preceduto di tre centesimi di secondo dal polacco Omelko. Il ventiquattrenne di Imperia ha ottenuto il miglior tempo dei qualificati alla finale correndo la batteria di Venerdì in 45”85, avvicinando il precedente record personale stabilito il 10 Giugno scorso al meeting di Ginevra con 45”79. Il ligure, ex maestro di sci, si è trasferito a Rieti lo scorso anno per allenarsi con la coach laziale Chiara Milardi, figlia dell’indimenticato dirigente reatino Andrea Milardi, fondatore della Studentesca Rieti.

Lancio del giavellotto maschile

Squadra italiana a parte, il miglior risultato tecnico della prima giornata degli Europei a squadre è stato realizzato nel giavellotto maschile dove il vincitore della Diamond League 2016 Jakub Vadlejch ha stabilito il record dei Campionati con 87.95m precedendo il giovane greco Ioannis Kiriazis, secondo con 86.33m (ma in stagione ha ottenuto 88.01m negli Stati Uniti) e il campione olimpico tedesco Thomas Rohler (84.22m). Il padovano Mauro Fraresso si è ben difeso ottenendo un buon settimo posto con 73.67m.

Jakub Vadlejch

Getto del peso maschile

Il forte rappresentante della Repubblica Ceca Tomas Stanek ha realizzato uno dei migliori risultati tecnici della tre giorni d Lilla con un eccellente lancio da 21.63m, nuovo record dei Campionati. Stanek vanta un record personale di 22.01m stabilito ad inizio stagione. Il due volte campione del mondo David Storl ha superato la barriera dei 21 metri con 21.23m ottenendo il secondo posto davanti al polacco Konrad Bukowiecki (20.83). Il reatino Sebastiano Bianchetti, medaglia di bronzo agli Europei Juniores di Eskilstuna 2015, è entrato tra i primi otto con 19.34m.

Lancio del martello femminile

Sara Fantini, figlia d’arte dell’ex lanciatore di peso Corrado Fantini, si è classificata al nono posto con 63.19m nella gara vinta dalla bielorussa Hanna Malyshik con un ottimo 74.56m.

400 ostacoli maschili

José Reynaldo Bencosme è entrato in prima posizione sul rettilineo finale ma ha perduto posizioni dopo aver colpito il nono ostacolo chiudendo in quarta posizione in 49”85 (ad un solo decimo di secondo dal personale stagionale stabilito al Golden Gala di Roma). Il britannico Jack Green si è imposto in 49”47 davanti allo spagnolo Sergio Fernandez (49”72) e al polacco Patrick Dobek (49”79).

Jack Green

3000 siepi femminili

Ottima prova per la modenese Francesca Bertoni, che si è classificata quarta con il record personale di 9’43”80 (terza migliore prestazione italiana all-time alle spalle di Elena Romagnolo e Giulia Martinelli) nella gara vinta nettamente dalla tedesca Gesa Felicitas Krause (bronzo ai Mondiali di Pechino) in 9’27”02. Bertoni è allenata da Lucio Gigliotti, grande tecnico azzurro che ha guidato Gelindo Bordin e Stefano Baldini ai titoli olimpici nella maratona.

Francesca Bertoni:

Un quarto posto ancora più bello perché vale il terzo miglior tempo di sempre a livello italiano. La maglia azzurra mi carica molto. Sento che il minimo per i Mondiali è ancora più vicino.

Lancio del disco femminile

Merita un applauso anche la piemontese di origini nigeriane Daisy Osakue, che ha migliorato il record italiano under 23 con 57.64m incrementando il precedente limite nazionale di categoria stabilito con 57.49m durante la stagione NCAA ad Abilene negli Stati Uniti, dove la portacolori della Sisport Fiat Torino allenata da Maria Marello si è trasferita per studiare presso la Angelo State University in Texas. La francese Melina Robert Michon, vice campionessa olimpica a Rio, ha conquistato il successo con 62.62m.

Daisy Osakue:

Sono emozionata e contenta. Oggi la mia allenatrice e ex discobola Maria Marello mi offrirà una bella cena. Aver fatto questa misura in un contesto internazionale vale ancora di più. L’esperienza in Texas mi sta dando tantissimo come donna e come atleta. I prossimi obiettivi sono i Campionati Italiani di Trieste e i Campionati Europei Under 23 di Bydgoszcz

Staffetta 4x100 femminile

La giovane staffetta tedesca composta da Lara Matheis, Alexandra Burghardt, Gina Luckenkemper e Rebekka Haase ha conquistato il successo nella prima serie stabilendo il record dei campionati con 42”47 precedendo la Polonia (43”07). Si sono ben comportate le azzurre Gloria Hooper, Irene Siragusa, Anna Bongiorni e Audrey Alloh, che sono state precedute soltanto dall’Ucraina nella seconda serie ottenendo il quarto miglior tempo di 43”38 nella classifica combinata e la sesta migliore prestazione di sempre a livello italiano.

Staffetta 4x100 maschile

La Gran Bretagna con Chijindu Ujah, Zharnel Hughes, Danny Talbot e Harry Aikines Aryeetey ha siglato il record della manifestazione con 38”08 precedendo la Germania (38”30) e la Francia (38”68). La staffetta italiana, che ha schierato una formazione inedita composta dall’italo-inglese Antonio Infantino, da Eseosa Desalu, da Gaetano Di Franco e dal neo campione italiano under 23 Wandrson Polanco (sardo di origini dominicane in forza da quest’anno all’Atletica Riccardi Milano) si é classificata in seconda posizione nella prima serie in 39”08 con lo stesso tempo dell’Olanda dopo la squalifica dell’Ucraina, che originariamente aveva tagliato il traguardo in prima posizione in 39”07.

Salto con l’asta femminile

La campionessa olimpica ed europea Ekaterini Stefanidi ha dominato come da previsioni vincendo con 4.70m prima di sbagliare tre prove a 4.82m. L’ucraina Irina Zhuk si è classificata seconda con 4.65m. Decimo posto per l’azzurra Sonia Malavisi con 4.00m.

100 metri maschili

Il potente britannico Harry Aiknines si è imposto in 10”21 con vento contrario di -0.7 m/s davanti al tedesco Julian Reus (10”27) e al campione europeo Churandy Martina (10”30). Il lombardo Federico Cattaneo si è classificato settimo con 10”47.

100 metri femminili

Ottima prestazione cronometrica della francese Carole Zahi che con 11”19 ha preceduto la tedesca Gina Luckenkemper (11”35). Ottavo posto per la fiorentina Audrey Alloh in 11”70.

400 metri femminili

L’olandese Lisanna De Witte ha vinto precedendo nei metri finali la favorita Olha Zemlyak (51”88). Quinto posto per la romana di origini nigeriane Maria Benedicta Chigbolu con un buon 52”36.

Salto in lungo maschile

Il piemontese di origini nigeriane Kevin Ojiaku non ha avvicinato l’ottimo 8.20m ottenuto ad inizio stagione e ha concluso al settimo posto con 7.54m nella gara vinta dal britannico Dan Bramble con 8.00m.

Salto triplo femminile

Successo della greca Paraskevi Papahristou con la misura di 14.24m davanti alla tedesca Kristin Gierish (14.13m). Decimo posto per Dariya Derkach con 13.37m.

3000 metri femminili

La giovane polacca di origini marocchine Sofia Ennaoui si è imposta in 9’01”24. Sesto posto per l’azzurra Margherita Magnani in 9’03”75.

1500 metri maschili

Il campione europeo indoor Marcin Lewandowski ha battuto allo sprint il recente vincitore dei 1500 metri del meeting di Oslo Jake Wightman in 3’53”40 dopo una gara condotta su ritmi molto tattici e conclusa con un ultimo giro in 50”50.. Si è ben difeso Joao Bussotti, settimo al traguardo in 3’55”36 dopo aver lottato con i primi fino al rettilineo finale.

5000 metri maschili

Buona prova del piemontese di origini marocchine Maroun Razine, quarto in 14’02”62 nella gara vinta dallo spagnolo Antonio Abadia in 13’59”40 davanti al britannico Nick Goolab e al tedesco Amenal Petros.