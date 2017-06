La società francese annuncia il prolungamento dell'ex attaccante di Milan e Inter: Super Mario rimarrà in Ligue 1 anche nella prossima stagione.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Daniele Minuti

Il futuro di Mario Balotelli sarà ancora a Nizza. Nonostante le numerose voci di calciomercato sul suo conto, l’attaccante italiano ha deciso di rimanere in Francia anche nella prossima stagione, prolungando ufficialmente il suo contratto fino al 2018.

L’accordo fra il giocatore e gli Aiglons sarebbe scaduto alla fine di giugno, rendendo l’ex centravanti di Milan e Inter svincolato. Ma il bresciano ha scelto di continuare la sua avventura in Ligue 1 dopo un’annata decisamente positiva, in cui ha messo a segno 17 reti in 28 presenze, contribuendo al raggiungimento del terzo posto.

Subito dopo la fine del campionato, si erano rincorse indiscrezioni di calciomercato sul futuro di Balotelli, che con un criptico post su Instagram aveva salutato i suoi tifosi esprimendo la sua speranza di rimanere anche nella stagione successiva. I dubbi sono stati dissipati definitivamente quando oggi è arrivato l’annuncio della sua permanenza.

Calciomercato, Balotelli rinnova col Nizza

“La bella storia fra il Nizza e Mario Balotelli continua”. Così recita il tweet con cui la società francese annuncia ufficialmente il rinnovo dell’italiano per un altro anno. Pochi giorni fa, il presidente dei francesi Jean-Pierre Rivère si era detto fiducioso sulla buona riuscita della trattativa data la volontà di Balotelli di restare, in particolare dopo la conferma sulla panchina del Nizza dell’allenatore Lucien Favre, col quale sembra aver trovato un’ottima intesa.

Le offerte di calciomercato per l'assistito di Mino Raiola erano molte, ma il centravanti italiano ha deciso di voler giocare i preliminari di Champions League conquistati col Nizza e di rimanere in una squadra che gli dovrebbe garantire il posto da titolare, dato che dopo la prossima stagione ci saranno i Mondiali in Russia. Il ct azzurro Giampiero Ventura non ha mai chiuso completamente le porte a Balotelli e un’altra stagione di questo livello potrebbe nuovamente aprirgli le porte della Nazionale. E Nizza, per lui, sembra davvero essere la piazza ideale.