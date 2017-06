Il croato ha accettato l'offerta del Milan nonostante il tentativo di inserimento dell'Inter. Da trovare ora l'accordo tra le società: la Fiorentina vuole 30 milioni di euro.

un'ora fa di Daniele Minuti

Il Milan è sempre più vicino a piazzare il suo prossimo colpo di calciomercato. La ricerca di un centravanti da affiancare al neo acquisto André Silva sembra essere terminata: il prescelto è Nikola Kalinic che avrebbe dato il suo definitivo ok al passaggio in rossonero.

Nelle ultime ore c'è stato un tentativo di inserimento dell'Inter che aveva individuato nel croato il giocatore perfetto per il ruolo di vice-Icardi. Al momento però il centravanti della Fiorentina sembra preferire l'approdo alla corte di Montella, dove avrebbe più possibilità di giocare titolare.

Kalinic conosce perfettamente il calcio italiano e ha le caratteristiche tecniche che l'allenatore del Milan cerca in un attaccante, abile nella manovra oltre che in fase realizzativa. Un giocatore che dà garanzie e permetterebbe ad André Silva di adattarsi senza fretta alla Serie A.

Calciomercato Milan, c'è il sì di Kalinic

Kalinic si avvicina al Milan

Fali Ramadani, procuratore che ha spesso avuto il ruolo di intermediario nelle trattative di calciomercato della Fiorentina, ha incontrato i dirigenti del Milan nella serata di venerdì. Il summit con Mirabelli e Fassone ha avuto esito positivo e per questo è arrivato a Milano anche l'agente di Kalinic, Tomislav Erceg. L'intesa sulle cifre dell'eventuale contratto per il croato non sarà difficile da trovare, con i rossoneri che propongono un ingaggio di circa 2,5 milioni per tre anni.

Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato un tentativo dell'Inter di inserirsi nella trattativa, vista l'esigenza di trovare un centravanti che possa dare respiro a Mauro Icardi. La richiesta di 30 milioni della Fiorentina però avrebbe convinto i nerazzurri a non proseguire una manovra di calciomercato che potrebbe essere stata solo di disturbo. In ogni caso, oggi è arrivato l'ok definitivo di Kalinic al Milan, dove avrebbe più possibilità di giocare rispetto all'Inter che ha un titolare fisso in Icardi e non giocherà le coppe europee.

Il prossimo passo è quello di accontentare la Fiorentina, che continua a chiedere una cifra molto alta. Fassone e Mirabelli però vogliono provare ad abbassare le richieste inserendo delle contropartite tecniche: secondo Sky Sport, i nomi sarebbero quelli di Lapadula e Kucka, con l'ex attaccante del Pescara che sembra essere più gradito ai viola.