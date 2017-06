Lo Special One avrebbe chiesto alla società di concentrare i propri sforzi sull'acquisto dell'attaccante del Tottenham: pronta un'offerta monstre per l'inglese.

5 ore fa di Andrea Pettinello

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United rappresenterebbe senza dubbio un evento di enormi proporzioni, sia per l'entusiasmo che i tifosi dei Red Devils manifesterebbero nel rivedere "a casa" uno dei loro più grandi idoli, ma soprattutto per l'impatto che il 4 - quasi 5 - volte Pallone d'Oro avrebbe sulla Premier League e sulla stagione della squadra di José Mourinho.

Proprio lo Special One però si sarebbe opposto al ritorno del portoghese, chiedendo alla società uno sforzo particolare per cercare di persuadere un altro attaccante, uomo di punta di una delle maggiori contendenti al titolo del Manchester United. Stando a quanto riportato dai media britannici, Mourinho avrebbe espresso il desiderio di avere in rosa Harry Kane, capocannoniere dell'ultima Premier League.

Il Tottenham ha già più volte dichiarato incedibile il giocatore e non pare intenzionato a cedere alle lusinghe del Manchester United, ma se l'offerta economica dovesse superare, e di molto, le aspettative, l'estate di calciomercato avrebbe un nuovo e inaspettato protagonista. L'assenza forzata di Zlatan Ibrahimovic obbliga Mourinho a correre ai ripari.

Calciomercato Manchester United, Mourinho vuole 100 milioni per Kane

Non meno di 100 milioni di sterline, circa 115 milioni di euro. È questa la cifra che Mourinho vorrebbe avere a disposizione per preparare l'assalto all'attaccate inglese. Solo ed esclusivamente per quella cifra Daniel Levy, proprietario del club londinese, potrebbe considerare di cedere Harry Kane, che al Tottenham è legato da un oneroso contratto fino al 2022.

Al momento non c'è ancora niente di ufficiale, sebbene la disponibilità economica del Manchester United spaventi, e non poco, tutti i tifosi degli Spurs: la partenza del giocatore più forte e prolifico della squadra, capace di segnare più di 70 gol nelle ultime 3 Premier League, potrebbe essere un grosso handicap.

Se è vero che con Pochettino, Alli, lo stesso Kane e gli altri giovani talenti presenti in rosa il Tottenham sembra aver finalmente costruito un'ossatura di gran talento per il futuro prossimo del club, è altrettanto vero che saper trattenere i propri uomini più rappresentativi, non dando loro nessun motivo per abbandonare la nave in corso d'opera è uno dei tanti pregi che si richiede a una società che vuole diventare grande e competere con tutti gli altri top club europei.