Schick sarà il primo acquisto ufficiale, poi si punterà sull'esterno e sul centrocampista. E adesso servirà anche un sostituto di Dani Alves. Tutti i nomi di Marotta.

di Daniele Minuti

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo: dopo un mese di giugno in cui la priorità è stata risolvere le situazioni di incertezza, come quelle relative al rinnovo di Massimiliano Allegri e ai malumori di Dani Alves che culmineranno con la risoluzione consensuale del contratto, la dirigenza bianconera ora si concentrerà sugli acquisti da mettere a disposizione dell'allenatore livornese.

Il primo colpo in casa Juventus è Patrik Schick: l'attaccante ha già svolto la prima parte delle visite mediche e vista l'eliminazione della sua Repubblica Ceca dall'Europeo Under 21 in Polonia potrà tornare in tempi brevissimi a Torino per completarle e firmare il contratto che lo legherà ufficialmente ai Campioni d'Italia.

Nel taccuino di Beppe Marotta però ci sono molti altri nomi e i ruoli su cui concentrarsi sono principalmente due: quello di esterno d'attacco e centrocampista. Gli obiettivi sono sempre quelli di cui si è parlato spesso in queste settimane: Douglas Costa e Bernardeschi come ali, N'Zonzi e Matuidi come mediani. Ma occhio alle sorprese.

Calciomercato Juventus, i nomi sulla lista di Marotta

Quella per Douglas Costa è sicuramente la trattativa di calciomercato che la Juventus sta portando avanti da più tempo: l'accordo con il giocatore c'è già e i bianconeri aspettano l'ok del Bayern Monaco per poter affondare il colpo per l'esterno brasiliano. L'addio di Dani Alves però potrebbe aver cambiato i piani di Marotta e Paratici. Con la priorità di trovare un terzino destro per sostituire l'ex Barça, gli sforzi si sono concentrati su Danilo del Real Madrid, ma il giocatore dei blancos è extracomunitario e andrebbe ad occupare la seconda e ultima casella disponibile, dopo l'acquisto dell'uruguayano Bentancur, impedendo quindi l'arrivo di Douglas Costa, anche lui sprovvisto di passaporto comunitario.

Ecco perché le quotazioni di Federico Bernardeschi come prescelto nel ruolo di esterno alto stanno salendo nelle ultime ore: il numero 10 della Nazionale Under 21 avrebbe dato già l'ok al trasferimento e la Fiorentina potrebbe lasciarlo partire per una cifra attorno ai 40 milioni di euro. Se invece si decidesse di spingere ancora per Douglas Costa, gli altri nomi fatti sarebbero quelli di Darmian, che per ora il Manchester United non vorrebbe cedere, di Joao Cancelo del Valencia, squadra con cui la Juventus sta trattando la cessione di Neto, e Soares del Southampton.

Per quanto riguarda il centrocampo, la Vecchia Signora continua a trattare N'Zonzi ma è sempre meno convinta di pagare la clausola rescissoria di 40 milioni. Le alternative sembrano essere Matuidi, nome già fatto per i bianconeri un anno fa, ed Emre Can del Liverpool. La lista di Marotta è lunghissima e il dirigente juventino sarà molto attivo nella seconda parte di questa sessione di calciomercato, dato che dovrà anche cercare di resistere agli assalti per i pezzi pregiati della sua squadra, con Bonucci e Alex Sandro che sono da tempo nel mirino del Chelsea.