Nelson Mandela è un attaccante camerunese di 18 anni che ha firmato un contratto da professionista con l'Eintracht Francoforte. In passato ha giocato col Barcellona.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Basta un foglio e la vita cambia. Lo sa bene Nelson Mandela. Non quel Nelson Mandela. Si tratta infatti di un attaccante di appena 18 anni che ha appena firmato il suo primo contratto da professionista con l’Eintracht Francoforte. Già l’anno prossimo potrebbe esordire in Bundesliga. Eppure il foglio che gli ha cambiato la vita non è quello del contratto.

Già, perché a 14 anni Nelson Mandela ha rischiato di essere cacciato dalla Germania. Non aveva documenti validi per restare in terra tedesca. Per un anno non ha potuto giocare a calcio, perché doveva combattere con la burocrazia per ottenere il permesso di soggiorno. E se non avesse vinto quella sfida oggi non sarebbe professionista.

La sua storia comincia a 8 anni, quando in Camerun, la sua nazione, un membro della Fondazione Privata Samuel Eto’o lo vede giocare a calcio per strada e convince i genitori a mandare Nelson in Spagna a fare un provino con il Barcellona. Lì resta fino agli 11 anni, ma poi viene tristemente scartato. Senza squadra, in un paese non suo. In un continente non suo.

Nelson Mandela a 16 anni

Nelson decide quindi di andare in Germania e di rincorrere lì il successo. Dopo essere stato per qualche anno all’Hoffenheim, quattro stagioni fa, a 14 anni, si è trasferito all’Eintracht Francoforte. Lì conquista subito tutti. Nel suo primo anno fu decisivo nella partita più importante della stagione: segnò infatti 3 gol al Bayern Monaco nella finale del campionato sud-ovest (partita vinta 4-3).

Poche settimane dopo Nelson Mandela giocò con la rappresentativa regionale U15 nel torneo tedesco più importante per le regionali. Giocò da capitano. A dimostrazione del fatto che le cose per lui stavano andando nel migliore dei modi. Proprio in quel periodo però la polizia gli fece sapere che i documenti che aveva presentato non erano validi e che non aveva il permesso di soggiorno. Un anno di stop, durante il quale l’Eintracht Francoforte gli ha però permesso di risolvere il problema. Nell’ultima stagione Nelson ha segnato 8 gol in 14 partite, convincendo i dirigenti a fargli firmare il contratto da professionista. Un foglio e a vita cambia. Chi ci è già passato due volte è Nelson Mandela. No, non quel Nelson Mandela.