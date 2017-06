Ben 20 schiaffi in faccia: tanti ne deve prendere Christian Pulisic da Marco Reus. Questo il pegno da pagare per una scommessa persa relativa alle finali NBA.

35 minuti fa di Elmar Bergonzini

I debiti di gioco, si sa, sono debiti d’onore. Non ci si può sottrarre. Per nessun motivo. Specie all’interno di uno spogliatoio. Sarà una penitenza amara ma inevitabile. Il talento americano del Borussia Dortmund Christian Pulisic dovrà però accettarla. Marco Reus è autorizzato a schiaffeggiarlo per 20 volte in faccia. Aia.

Per il talento statunitense del Borussia Dortmund la stagione è stata più che positiva: ben 29 presenze (su 34) in Bundesliga, ben 16 su 17 nel girone di ritorno. Tre i gol segnati, 8 gli assist serviti. Anche in Champions League e in Coppa di Germania ha giocato con continuità. E anzi: nella finale con l’Eintracht di Francoforte si è guadagnato il rigore decisivo.

Sì, la stagione per Pulisic è stata positiva. Ma è finita negativamente. Non in campo, ma fuori. Perché ha perso una scommessa molto delicata con Marco Reus. Entrambi i giocatori del Borussia Dortmund sono grandi appassionati di NBA, anche se forse Christian, in quanto americano dovrebbe avere qualche conoscenza in più…errore.

I due hanno deciso di scommettere sull’andamento delle finali. Pulisic ha puntato su LeBron James e sui Cleveland Cavaliers, Reus sui Golden State Warriors che hanno effettivamente vinto, e in modo netto, imponendosi nella serie per 4 a 1.

Reus e Pulisic avevano scommesso la sofferenza fisica. A raccontarlo è proprio l’americano del Borussia Dortmund, che durante un evento a Hershey in Pennsylvania ha ammesso di dover pagare pegno:

Reus mi deve 20 schiaffi. Questo perché hanno i Golden State Warriors. Io avevo scommesso su Cleveland.

