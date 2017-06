UFC FN 112 offrirà una card dal sapore assai nostrano, e non solo per la presenza di Marvin Vettori in preliminary: nel main event tornerà anche Michael Chiesa.

0 condivisioni 0 stelle

37 minuti fa di Massimiliano Rincione

Mai come in queste settimane UFC ci sta regalando un tour de force così impegnativo: da ormai diversi weekend la promotion più importante al mondo continua a sfoderare grandi card in successione, offrendoci emozioni non da poco e sorprese assai inaspettate.

Aspettative altissime e difficili da tradire per l'evento di Oklahoma City, con ben sei match presenti nella card principale a cui andremo ad assistere su FOX Sports. Ad aprire le danze vi sarà un vero e proprio incontro tra veterani, con BJ Penn e Dennis Siver che si daranno battaglia al limite della categoria pesi piuma. Il primo, ex campione pesi welter e leggeri UFC, è recentemente tornato da un ritiro che tanto si addiceva alla forma fisica mostrata nell'incontro con Yair Rodriguez - non ce ne voglia "The Prodigy" -. Il secondo, però, non è mica messo tanto meglio: il russo di origini tedesche è fermo da oltre due anni, ed è anch'egli reduce da alcune sconfitte consecutive. Due, per l'esattezza, le cadute di fila per Siver.

A seguire la situazione si fa assai più interessante, visto l'incontro che troverà compimento nella divisione pesi welter tra Tim Means ed Alex Garcia. Striker durissimi entrambi, ed ambedue reduci da un trend altalenante: pericolosissimo il knockout power del dominicano Garcia, protetto della Tristar Gym di Firas Zahabi. Altrettanto pericoloso Means, capace di imporre un ritmo serratissimo agli avversari mediante delle combinazioni tanto fulminee quanto letali.

Successivamente arriverà il momento di Joachim Christensen e Dominick Reyes, pronti a darsi battaglia in un match nella categoria dei massimi-leggeri al meglio delle tre riprese. Il trentottenne danese, reduce da due sconfitte negli ultimi tre match, è chiamato ad una svolta che, qualora non arrivasse, potrebbe portarlo al licenziamento. A opporsi alle sue velleità troverà lo statunitense Reyes, all'esordio in UFC ed imbattuto da professionista. Atleta di grande prospettiva, è stato in grado di conquistare ben sei vittorie consecutive da pro, di cui una soltanto per decisione.

A seguire spazio alla divisione pesi paglia femminili, con Felice Herrig e Justine Kish che si sfideranno sulla distanza dei tre round. La prima, reduce da due vittorie consecutive, è vicina all'ingresso nella top 10 di categoria. La sua avversaria invece va ancora alla ricerca di un posto nelle migliori 15 delle 115 libbre: il perfetto record di 6-0 è l'ottima duttilità mostrata potrebbero farne una delle outsider della divisione.

Co-main event dal peso specifico importante, vista la mole di ambedue gli sfidanti. In un match valido per la categoria pesi medi, Tim Boetsch e Johny Hendricks si affronteranno per stabilire chi, con tutta probabilità, meriterà un posto a ridosso della top 15 delle 185 libbre. Ex massimo-leggero il primo, ex welter il secondo. Ambedue dotati di knockout power non indifferente, ed anche al quanto "ignorante". Due vittorie e due sconfitte negli ultimi quattro match per Boetsch, mentre soltanto un successo ha ridato fiato a Bigg Rigg dopo ben tre sconfitte consecutive.

Main event su cui è sufficente spendere poche parole: avete visto la summer kick-off conference UFC di qualche settimana fa? Se sì, saprete cosa attendervi. Qualora ve la foste persa, recuperatela. 5 round da 5 minuti in cui è lecito aspettarsi una vera e propria guerra, salvo finalizzazioni fulminee. Tris di vittorie consecutive per Chiesa, poker per Lee, con il vincente della contesa che entrerà prepotentemente nella top 5 delle 155 libbre.

L'appuntamento con UFC Fight Night Oklahoma City

Attenzione a non cadere in inganno: l'evento UFC di questo fine settimana non sarà a cavallo tra la notte di sabato e la mattinata di domenica. La card di Oklahoma City troverà infatti compimento nella nottata tra domenica 25 e lunedì 26 giugno, con la main che partirà alle ore 3:00. Puntate però la sveglia già per l'1:00, per godervi la diretta esclusiva di Marvin Vettori vs Vitor Miranda. Non vi resta dunque che regolare la programmazione dei vostri decoder, naturalmente sempre sulle frequenze di FOX Sports, canale 204 di Sky!