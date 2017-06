La squadra di Zidane preparerà le 2 Supercoppe affrontando negli Usa City, United e Barcellona e alloggerà in un resort da 4600 dollari a notte!

1 condivisione 5 stelle

un'ora fa di Alberto Casella

Non c'è riposo per le stelle. Il Real Madrid ha finito la stagione il 3 giugno scorso battendo la Juventus a Cardiff e aggiudicandosi la dodicesima Champions League della sua storia. Alcuni dei suoi giocatori hanno appena avuto il tempo di fare un salto a casa, cambiare le valigie e partire per la Russia dove sono fra i protagonisti della Confederations Cup e già si parla della prossima stagione.

Sì, perché i blancos partiranno l'11 luglio per il loro ritiro estivo negli Stati Uniti che sarà seguito da una tournée che dovrà subito testare il grado di forma della squadra anche perché l'8 agosto si comincia già a fare sul serio: nell'insolita cornice dello stadio Filippo II c'è la partita col Manchester United che mette in palio il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Uefa.

Nello stesso mese, ma la data è ancora da decidere in via definitiva, avrà luogo, con la formula di andata e ritorno, anche la sfida col Barcellona, vincitore della Coppa del Re, per assegnare la Supercoppa di Spagna: doppio Clasico agostano, insomma.

Real Madrid, un'estate in aereo: percorrerà 25mila chilometri

Un ritorno all'antico quello deciso dallo staff del Real Madrid, al buen ritiro scelto da Mourinho nel 2010, il lussuosissimo Beverly Hills Hotel a Los Angeles, uno dei posti più esclusivi della California e di Hollywood, una struttura nella quale le stanza più economiche costano 533 euro a notte, mentre le suite da 100 mq hanno un prezzo di 4.600 euro.

8 Facebook Twitter Pinterest 3 dicembre 2016: Barcellona-Real Madrid 1-1

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid

Facebook Twitter Pinterest Barcellona

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid

Facebook Twitter Pinterest Real Madrid

Facebook Twitter Pinterest Barcellona

Facebook Twitter Pinterest Barcellona

Facebook Twitter Pinterest Barcellona

Chiudi 1 di 8

Il Real Madrid non baderà a spese per la location anche perché il parco del Beverly Hills Hotel confina praticamente con le strutture dell'UCLA, dove la squadra passerà quasi due settimane di allenamenti e preparazione atletica agli ordini di Antonio Pintus, prima di partire con la tournée delle amichevoli per un totale di quasi 25mila chilometri complessivi.

Il Real Madrid percorrerà quasi 25mila chilometri a luglio

Clasico: tre volte in un mese

Il 23 luglio a Santa Clara sarà la volta del Manchester United, antipasto del match dell'8 agosto. Tre giorni dopo toccherà a un'altra amichevole di lusso, contro il Manchester City, mentre il 29 luglio ci sarà il primo Clasico della stagione, un'amichevole - se così si può dire - a Miami contro il Barcellona, per chiudere il 2 agosto a Chicago contro una rappresentativa All-Star della Lega americana.