Il Draft 2017 ha incoronato Fultz e il "the process" dei Sixers, mentre i veri vincenti sono i Timberwolves. Dietro ci sono Ball alla due e Tatum, a sorpresa, alla tre. Ora vedremo quali saranno i verdetti del campo.

1 ore fa di Simone Mazzola

La febbre per il draft NBA è montata esattamente nel momento in cui tutta la folla è uscita dalla Oracle Arena a seguito della vittoria in gara 5 che è valsa il titolo agli Warriors. Il basket giocato è andato in vacanza e la prima missione era quella di rendere il Draft un momento epico, anche alla luce del fatto che il talento a disposizione fosse parecchio.

In mezzo ci sono stati rumors, voci, smentite e contraddizioni che hanno riguardato soprattutto Paul George e Jimmy Butler, alcune trade che hanno spostato pedine in chiare direzioni come l’arrivo di Lopez ai Lakers e il saluto a D’Angelo Russell. Poi sono arrivate vere e proprie follie come la decisione di Jackson di mettere sul mercato Kristaps Porzingis con mezza lega che in un attimo ha bussato alla sua porta, a quella di Paul George e a quella di Jimmy Butler, anche se solo quest’ultimo ha cambiato casacca nella più ovvia delle destinazioni, già subodorata nella scorsa trade deadline.

Jimmy Butler porta il suo talento in quel di Minnesota riunendosi con Tom Thibodeau, ovvero il coach che lo ha lanciato nell’olimpo NBA. Butler ha il miglior tasso di rendimento rapportato al salario dell’intera lega dopo LeBron James e Steph Curry, e per questo motivo ci si sarebbe aspettati una cospicua contropartita in cambio.

I Bulls invece hanno operato una curiosa svendita. Si sono portati a casa Zach LaVine, reduce da un intervento per la rottura del crociato, che non sarà in campo per il training camp e soprattutto sarà Restricted Free Agent la prossima estate. Questo obbliga il front office a decidere se rifirmarlo ancor prima che metta piede in campo con la loro casacca, al fine di non dover poi pareggiare pesanti offerte in estate. Con lui è arrivato Kris Dunn, ovvero una point guard difensiva, ma giocatore ancora tutto da fare, soprattutto per la sua efficacia in campo, che nel ruolo si trova nei bassifondi della lega secondo le advanced stats. Le due scelte scambiate nella trade hanno portato ai Bulls il centro dalla mano morbida Lauri Markkanen, mentre ai Timberwolves è arrivato Justin Patton. A oggi c’è un solo, chiaro, incontrovertibile vincitore ed è Tom Thibodeau.

Trust the process: please welcome to the FEDS

Che Embiid fosse il leader del "processo" era già noto da tempo, ma ora anche i Sixers vedono una grande luce in fondo al tunnel e la possibilità di avere un trio di fenomeni in grado di assaltare l’anello tra qualche anno.

Il soprannome FEDS deriva dai nomi dei componenti in stile “Run TMC” dei Warriors di qualche anno fa con Fultz-Embiid-Dario (Saric)-Simmons. Questi saranno i nomi e i volti dell'NBA del futuro, soprattutto per i Sixers che stanno riscuotendo i dividendi dell'opera di ricostruzione di Sam Hinkie, in grado già all'epoca di vedere una big picture che ora mette la sua ex squadra in condizione di dominare potenzialmente l'NBA, a tal punto da far rispuintare molti tifosi rimasti per anni nell’anonimato.



The process is here.

La scelta di Fultz è arrivata grazie alla trade con i Celtics, che alla terza chiamata assoluta hanno preso Jayson Tatum da Duke stupendo tanti. La chiara idea del management biancoverde è di far crescere il giocatore all’interno del sistema e magari fargli raccogliere l’eredità di leader nel caso Thomas o Horford (soprattutto il primo) dovessero lasciare il Massachussets. Il giovane talento viene accostato a lampi di Carmelo Anthony, ma il fatto che necessiti di molti tocchi per rendere, assieme ad altre due stelle a roster potrebbe creare qualche difficoltà iniziale. Stevens e i Celtics vogliono lavorare per lui e hanno già dimostrato di essere efficaci con i loro componenti del roster, tenendo sempre calda l’eventualità di trovarsi in casa un Paul George via trade.

NBA Draft: che sorpresa Sacramento!

Dopo la follia di tradare Cousins per paccottiglia NBA con il solo Hield in grado di poter dare qualcosa, in questa nottata i Kings si sono mossi molto bene, firmando De’Aaron Fox per guidare la squadra, alla luce delle free agency di Lawson e Collison. Il giocatore ha ancora alcune zone d’ombra nel suo gioco, ma il grande atletismo, la sua lunghezza e la capcità di essere un efficace two way player potrebbe essere molto utile alla causa, facendo svoltare anche l’attitudine della squadra. A questo si è unita la pick di Harry Giles che sebbene sia stato scelto molto indietro, potrebbe rivelarsi il vero steal di questa nottata del Barclays Center.

Uno zoccolo giovane con Fox, Hield, Giles e Labissiere potrebbe essere molto intrigante.

"Ballakers" e il cappello di LaVar

C’erano stati dubbi su Lonzo Ball ai Lakers con la seconda scelta, ma quando Magic ha scambiato D’Angelo Russell, l'obiettivo si è fatto subito più chiaro. LaVar e tutto il suo indotto atterrano, come da desiderio, nella città degli angeli che è il perfetto palcoscenico per il suo reality show con il figlio Lonzo e presto anche il secondo e il terzogenito. Sembra possibile che Ball possa guidare una franchigia in rebuilding come i Lakers, sebbene ci sino alcuni lati del suo gioco da migliorare, non ultima una meccanica di tiro poco ortodossa che potrebbe incontrare difficioltà a un livello fisico e atletico diverso. I suoi 7.6 assists di media della scorsa stagione rimangono a dir poco notevoli, ma ora che l’hype è stato creato, sarà in grado di gestirlo e canalizzarlo al meglio e cambiare il volto di questi controversi gialloviola? Per papà LaVar sono playoffs assicurati in questa stagione in attesa che arrivino i fratelli...