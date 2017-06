La stampa inglese è sicura: il portoghese toglierà i gradi all'ex Everton, in attesa che decida di lasciare Manchester. E Pogba sembra il favorito per la successione.

di Paolo Cola

Si possono dire tante cose di José Mourinho, ma certamente non lo si potrà accusare di poca schiettezza: se non ti vuole, te lo fa capire senza troppi infingimenti. Lo sa bene Bastian Schweinsteiger, che ha trascorso l'ultima fase della sua esperienza al Manchester United in una sorta di ostracismo dorato, prima di decidersi a cambiare aria. E presto potrebbe rendersene conto anche Wayne Rooney - ammesso che la passata stagione, spesa prevalentemente in panchina, non gli abbia già suggerito qualcosa.

Secondo il Sun, il miglior marcatore di ogni tempo sia con lo United che con l'Inghilterra rischia seriamente di perdere la sua fascia di capitano, che indossa dal 2014 dopo la partenza di Nemanja Vidic. Si tratterebbe di una mossa congegnata dal diabolico portoghese e volta a convincere Wazza a levare il disturbo sin da subito, senza aspettare la scadenza del suo contratto (2018). Questo il virgolettato della fonte anonima interna al club citata dal tabloid inglese:

A Carrington se lo chiedono tutti: se Wayne decide di restare, conserverà la fascia di capitano? Ovviamente è una leggenda del club e ha ancora molto ascendente nello spogliatoio, ma già sono stati individuati potenziali leader. L'impressione è che, dopo aver faticato a trovare un minimo di spazio l'anno scorso, ora per lui sia arrivato il tempo di partire dopo aver reso un grande servizio

Manchester United, chi sarà il successore di Rooney come capitano?

Getty Pogba e Carrick festeggiano la EFL Cup

Che sia un pungolo dello Special One per convincere Rooney a levare le tende o una semplice conseguenza della sua legittima riduzione a riserva - e la fascia comunque la indosserebbe qualcun altro - il Manchester United si troverà a dover scegliere un nuovo capitano per la prossima stagione. E, sempre a sentire il Sun, sono tre i candidati principali: Michael Carrick, Ander Herrera e, un po' a sorpresa, Paul Pogba.

La prima sembrerebbe la scelta più logica: Carrick è allo United dal 2006, rappresenta l'elemento di continuità con la gloriosa era Ferguson e Mou lo stima molto, al punto di aver voluto personalmente prolungargli il contratto fino al 2018. D'altra parte, per questioni anagrafiche (ne fa 36 a luglio), anche lui non sembra destinato a restare a Manchester oltre il prossimo anno. Herrera è l'outsider del terzetto, mentre Pogba potrebbe davvero essere il prescelto. Non solo parliamo dell'uomo-franchigia del club, visto anche l'esborso necessario per riportarlo alla base nel 2016, ma anche di un prodotto delle giovanili. La classe non si discute, la personalità neanche, la sua permanenza al Manchester United men che meno.

E Rooney? Al momento ha fatto sapere di non voler prendere in considerazione né il ritorno all'Everton, né un ricco ingaggio in America o in Cina. Anzi, è rincasato in anticipo dalle vacanze e si sta già allenando, per farsi trovare in forma perfetta al raduno della squadra, fissato per il 9 luglio. Lui non ha ancora smesso di crederci, anche se forse è rimasto il solo.