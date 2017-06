Il pilota francese è uno squalo in Olanda, Marc Marquez e Danilo Petrucci completano la prima fila. Indietro Dovizioso e Vinales. Lontanissimo Lorenzo.

1 ore fa di Daniele Rocca

Un francese che domina in Olanda. Sarà Johann Zarco a scattare dalla prima casella nella gara di MotoGP di domani. Il pilota della Yamaha non ha risentito minimamente della bomba d'acqua che si è abbattuta sul circuito di Assen. Proprio come nel weekend dello scorso anno.

Al suo fianco partiranno Marquez e Petrucci, che fino all'ultimo hanno provato a strappare la pole al due volte campione del mondo della Moto2. Buon quarto tempo per Valentino Rossi: il Dottore apre la seconda fila precedendo Redding e Folger.

Male, molto male i primi due della classifica mondiale. Vinales chiude le qualifiche con l'undicesimo tempo, leggermente meglio Dovizioso che, dopo la doppietta nelle ultime due gare, scatterà dalla nona casella. Le previsioni non lasciano ben sperare dal punto di vista meteorologico.

MotoGP, la cronaca delle qualifiche

Le nuvole non hanno mai abbandonato il circuito di Assen, bagnando la pista sia la mattina che nel pomeriggio. Condizionando le qualifiche ufficiali: le prime vittime arrivano nella Q1, con Iannone e Lorenzo relegati nella seconda parte dello schieramento in vista della gara di domani. Ancor più eclatante l'eliminazione di Jack Miller, vincitore lo scorso anno, sempre sotto la pioggia.

Chi invece ha fatto la differenza è Johann Zarco, uno squalo sotto la pioggia olandese. Il francese è riuscito a battere anche un Marquez super ispirato. Alle loro spalle due italiani: Petrucci terzo, Rossi quarto. Si conferma la legge del Montmelò, con le Yamaha Tech3 più in forma delle M1 ufficiali. Nono Dovizioso, Vinales undicesimo.