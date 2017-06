C’è un Milan che ha speso e spenderà tanto in questo calciomercato. Con la nuova proprietà cinese, i soldi, sono arrivati subito. Sono quattro i colpi per il momento, altri sono nel mirino. Insomma, si vuole tornare competitivi a tutti i costi.

E intanto dalle colonne del Financial Times salta fuori un piccolo caso che riguarda la ‘Rossoneri Investment’, società creata appositamente per l’acquisto del club da parte della cordata cinese con a capo Yonghong Li . Niente di preoccupante per ora, intanto però dalla Cina indagano.