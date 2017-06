Il giornalista spagnolo Guillem Balagué, autore dell'unica biografia autorizzata della Pulce, lo racconta con 30 aneddoti.

1 ore fa di Marco Ercole

E sono trenta. Leo Messi arriva a cifra tonda e, almeno per questa volta, non si tratta di record, gol o cose del genere. La stella argentina, per molti il giocatore più forte di tutti i tempi, festeggia il suo trentesimo compleanno.

Lo fa da giocatore del Barcellona, la squadra a cui ha legato indissolubilmente il suo nome, praticamente per tutta la sua carriera da calciatore professionista.

Messi, il numero dieci per eccellenza. Difficile trovare qualcuno che non ne abbia apprezzato almeno una volta un suo gesto tecnico, un giocata. Sì dai, quelle a velocità supersonica con il pallone incollato al piede, che nemmeno alla PlayStation si riescono a ripetere.

I 30 anni di Messi: 30 storie sulla Pulce

Non tutti però conoscono la storia di Messi, quella che va oltre le magie dentro il rettangolo verde. E chi meglio del giornalista spagnolo Guillem Balagué può aiutarci a conoscerlo. Lui, infatti, è l'autore dell'unica biografia autorizzata del fenomeno argentino.

E adesso ha scritto per "Viva" 30 aneddoti per entrare dentro l'universo della stella del Barcellona, vincitore di 5 Palloni d'Oro come nessun altro finora è mai riuscito a fare. Ecco la traduzione della sua lista:

1

Quando Leo nacque, il 24 giugno 1987, i suoi genitori temevano che fosse necessario indurre il parto, dal momento che era stato avvertita una sofferenza fetale acuta. Poi però il bambino uscì in modo naturale, anche se un po' più colorato rispetto al normale e con un orecchio piegato. "No, non sarà così per sempre, vedrete domani come starà meglio", annunciò il ginecologo Norberto Odetto, nella "Clinica Italiana". Leo pesava 3,6 chilogrammi ed era alto 47 centimetri.

2

Cintia Arellano era la vicina di casa, sua migliore amica e compagna di classe. Si sedevano a fianco nei compiti in classe (o lei si posizionava dietro di lui), gli prestava la gomma, lo copriva quando mancava e ogni tanto gli preparava anche la merenda. E si è interessata anche ai problemi di crescita di Leo, perché la madre le chiese di darle una mano e controllare che il piccolo prendesse ogni notte la medicina. Oggi Cintia è una psicologa e insegnante di bambini con disabilità.

3

Diego Rovira era il 9 nelle giovanili del Newell's Old Boys e aveva l'abitudine di invitare Messi e gli altri compagni a fare merenda a casa sua. Giocavano al Nintendo. "Avevamo l'abitudine di aprire i cassettoni a casa mia e prendevamo le maglie del calcio europeo che portava mio padre dai suoi congressi in Medicina. Leo si metteva sempre quella del Barcellona, quella del Centenario, che era divisa a metà e metà. La voleva prendere, ma era l'unica che avevo così non gliel'ho mai data. La indossava come se fosse una camiciona".

4

Gerardo Grighini, suo ex compagno nelle giovanili del Newell’s: “Lui dice di essere tifoso del Newell’s, ma quando era piccolo tifava River Plate, come me. Era un appassionato di Pablo Aimar".

5

“Ci sono da fare delle iniezioni", gli disse il dottor Diego Schwarzstein. È stato quando la famiglia di Messi lo consultò perché il bambino non cresceva. “La siringa è una penna che invece dell'inchiostro ha dentro gli ormoni della crescita e al posto della punta un ago. È come l'insulina. Gli dissi di stare tranquillo, che non gli avrebbe fatto male e che sarebbe diventato più alto di Maradona. Lui mi disse che voleva giocare a calcio".

6

Un giorno del settembre 2000, Messi scomparse dai suoi luoghi frequentati abitualmente. Dalla scuola media 436 Juan Mantovani è mancato una settimana. Anche nelle giovanili del Newell's Old Boys, dove lo chiamavano "El Maestro", si cominciava a vociferare che avesse l'epatite. In realtà lo aveva chiamato Josep Maria Minguella, cioè il rappresentate di calciatori che aveva portato Diego Maradona al Barcellona.

7

In quei giorni, La Capital di Rosario gli dedicò una pagina. Era il 3 settembre e la nota si chiamava “Un leprosito que se las trae”, ("un giovane del Newell's che ce la fa"), con la foto di Leo sorridente e addosso la maglia del NOB. Aveva appena vinto il titolo di categoria e disse che sarebbe voluto diventare un professore di educazione fisica, giocare in prima squadra e arrivare in nazionale giovanile. Gli piaceva il pollo, la Bibbia era il suo libro preferito. E se non fosse stato calciatore? "Non so, forse avrei giocato a pallamano".

8

Carles Rexach, ex del Barcelona e dirigente del club, un giorno si trovò a giocare a tennis con Minguella: "Mi raccontò che aveva uno che era un fenomeno, paragonandolo a Maradona. Ma glielo avevo sentito dire molte volte. Dopo mi disse che stava in Argentina. Allora io pensai che fosse un ragazzo di 18-19 anni. Lui commentò che in realtà ne aveva 12. Esclamai 'sei matto o cosa?'. E gli dissi che per vedere un bambino dodicenne lo avrebbe dovuto portare qui con i suoi genitori, non mi sarei fatto un viaggio apposta.

9

Leo e suo padre, Jorge Messi, andarono a Barcellona il 17 settembre 2000. Quando era arrivato il momento del primo pasto, il bambino dormiva sdraiato su tre posti, con i pantaloncini corti. Aveva la nausea e gli faceva male lo stomaco. Aveva con sé una videocassetta. Gli erano stati dati un chilo d'arance e una pallina da tennis. Gli avevano chiesto di allenarsi con quelle per una settimana e alla fine aveva palleggiato 113 volte con un'arancia, 140 con la pallina da tennis e 29 con una da ping pong. Otto anni più tardi, Mastercard fece una pubblicità con quelle immagini.

10

Non è stato il Barcellona a pagargli il primo hotel, ma Minguella. Era nell'abitazione 546. Joaquín Rifé, allenatore delle giovanili, fece sapere a Jorge che avrebbe voluto veder allenare suo figlio la sera stessa del lunedì, nei campi 2 e 3, insieme alla generazione dell'87, quella di Fabregas e Piqué, una delle migliori della storia del club.

11

Nello spogliatoio, l'allenatore Rodo Borrell si avvicinò al gruppo senza che Leo sentisse e disse: "Fate piano con lui, è molto piccolo. Non fatelo infortunare". Piqué ricorda che nella prima settimana "Leo stava molto sulle sue, molto imbarazzato, quasi non parlava". E Fabregas: "Aveva i capelli lunghi, parlava bene l'argentino e si sentiva appena. Abbiamo pensato che fosse stupido. Ma quando ha iniziato a giocare a calcio, vedemmo subito che era differente da tutti gli altri che erano venuti in prova".

12

Dieci giorni dopo il suo arrivo, nel 2000, la famiglia di Messi pensava di tornare a casa perché nessuno aveva preso la decisione di metterlo sotto contratto. Tutti aspettavano che Rexach tornasse dall'Australia, dove era andato per le Olimpiadi. Quando tornò, chiese di veder giocare Leo in una categoria di due anni più grande. La prova è stata il 2 ottobre alle 18, nel campo 3, con erba artificiale, ma Rexach non arrivava. Proprio quando entrò, vide Messi saltare due avversari, il portiere e fare gol. Dopo un paio di minuti se ne andò. Jorge Messi pensò che Rexach non avesse dato importanza a quanto visto. Ma in realtà disse questo: "Questo giocatore va messo subito sotto contratto".

13

La prima partita di Messi nel Barcellona è stata nella categoria "Intantil B", con la maglia numero 9 e segnò un gol contro l'Amposta. Nella seconda, contro l'Ebre Escola Deportiva, si fratturò il perone sinistro. Sentì un grandissimo dolore, ma non gridò. Era il 21 aprile 2001 e non giocò fino al 6 giugno. Ma poi subì una distensione del legamento della caviglia sinistra scendendo le scale. Altre tre settimane fuori. A fine stagione aveva giocato solo due partite.

14

Il Barcellona nel frattempo aveva cambiato direttore esecutivo. Il nuovo, Javier Pérez Fargüell, ha voluto riconsiderare il contratto di Messi, che gli sembrava esagerato per un bambino. Voleva abbassarlo da 100 milioni di pesetas a 20 milioni. In quel momento, Jorge ricevette la chiamata di Valdano, direttore sportivo del Real Madrid: offriva poco più di 20 milioni di pesetas, ma non voleva fare la guerra con il Barcellona, quindi aveva bisogno che Leo si liberasse prima dal club catalano. Alla fine tutto si sistemò con il Barcellona e firmò il contratto il 5 dicembre 2001. In quella settimana si giocava la finale di Copa Catalunya, a Messi avevano dato 8 settimane di riposo. Ma lui voleva giocare lo stesso: "Non si preoccupi Mister, non succederà niente", disse al DT. Fece due gol nel primo tempo, nell'intervallo gli dissero che lo avrebbero sostituito: "Ok mister, mi sostituisca". La sua squadra vinse poi 4-1.

15

Nel 2001/02, sua sorella Maria Sol non si era adattata alla scuola, nella quale si parlava solo catalano. Piangeva molto e Jorge si consultò con Leo per capire cosa fare, perché il desiderio della famiglia era di tornare in Argentina. "Voglio restare e giocare nel Barcellona", rispose. Così lui e suo padre restarono in Europa, il resto della famiglia tornò a Rosario.

16

Mondiale in Finlandia Under 17 nel 2003. La selezione argentina era stata eliminata in semifinale dalla Spagna, perdendo 3-2. E dal momento che le squadre dividevano lo stesso albergo, il DT argentino Hugo Tocalli approfittò per chiedere a Fabregas informazioni sul suo compagno di squadra al Barcellona, Leo Messi: “Un mostro. Hanno provato a farlo giocare nella nostra nazionale, ma lui ha sempre detto di volere l'Argentina. Se avesse giocato oggi, avrebbe segnato e voi sareste usciti campioni".

17

Il 18 giugno 2005, a Emmen, in Olanda, l'Argentina si giocava la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale Under 20 contro la Germania. Vinceva 1-0, era entrato Aguero per Oberman ed era stato espulso il Chaco Torres. Pancho Ferraro, il selezionatore, decise di mettere Biglia al posto di Messi. Dopo la partita, guardando il video, si poteva vedere un gesto di stizza di Leo per il cambio. Gerardo Salorio, il preparatore fisico, gli disse così: "Stai mancando di rispetto non solo al tuo allenatore, ma anche a chi entra". Messi chiese scusa: "Ho sbagliato, quell'espressione è dovuta al fatto che volevo continuare a giocare". L'allenatore rispose: "Ok, ma non farlo più. Dovevo inserire un centrocampista e togliere un attaccante. Ed eri rimasto solo tu".

18

Tra i momenti più duri con il Barcellona c'è quello del settembre 2005, quando Jorge Messi disse al presidente Joan Laporta: "Noi andiamo". Leo non era titolare e l'Inter si offrì di pagare l'intera clausola rescissoria di 150 milioni di euro oltre a triplicargli lo stipendio: "Sapevo che non potevamo eguagliare l'offerta. Ma gli dissi che Leo da noi avrebbe avuto assicurata sia una buona vita a livello economico, sia dal punto di vista della gloria sportiva. Così lo convinsi", ricorda Laporta.

Leo Messi insieme a Saviola nel Barcellona

19

Dopo un'intensa partita contro il Chelsea di Mourinho in Champions League, nel ritorno al Camp Nou nel tentativo di contrastare Gallas, si ruppe il bicipite femorale della gamba destra: "La mia prima lesione importante", ricorda Messi. 79 giorni di stop, 8 partite. Ten Cate, l'aiutante del tecnico Rijkaard, insisteva affinché non esagerasse con i movimenti, ma Leo voleva recuperare in tempo per la finale di Parigi contro l'Arsenal. Rijkaard e Cate gli dissero che non lo avrebbero portato in quella partita: "Ne giocherai molte altre nella tua vita". Lui scoppiò a piangere. Leo ha sempre detto che quella coppa non la sente sua. Non la toccò mai, né si fece immortalare in qualche foto nei festeggiamenti, ai quali non partecipò. Se ne andò a piangere negli spogliatoi.

20

Leo è cresciuto al fianco di un fenomeno come Ronaldinho e iniziò a fare gruppo con i brasiliani (Deco e Motta) fuori dal calcio. Ten Cate lo avvertì in varie occasioni che certe cose non gli sarebbero convenute. Al centro di questa voragine, Messi litigò con il padre. Era la classica ribellione di un ragazzo di 18 anni alla ricerca di nuove emozioni.

21

"Per mio padre non gioco mai bene. Quando ero piccolo anche se facevo 4 gol non giocavo bene. Aveva sempre qualcosa da dirmi, qualche critica. Questo ha fatto sì che io abbia sempre lavorato per superarmi e cercare di fare in modo che nella partita successiva non potesse dirmi niente, a parte che avessi giocato bene". Leo Messi.

22

"Lo vidi nervoso solo una volta. Il giorno prima della partita con la Grecia, quando Maradona gli offrì la fascia di capitano della nazionale. Non era la responsabilità di essere leader che lo sconvolgeva, ma il fatto di dover fare un discorso ai suoi compagni", ricorda Juan Sebastian Veron parlando del Mondiale in Sudafrica. Quando la squadra fece gruppo intorno a lui per ascoltarlo, a Leo non veniva niente da dire. Veron urlò un po' di cose e così entrarono in campo.

23

"Sembrava stesse morendo. Non piangeva, urlava disperato. Era una cosa che non poteva evitare, gli veniva da dentro. L'ho afferrato più volte, ma non c'era modo. Stava così, piegato addosso alla parete, rattrappito ma non in posizione fetale, e gridava in preda a delle convulsioni". Fernando Signorini, nello spogliatoio dopo la sconfitta per 4-0 contro la Germania nel Mondiale in Sudafrica.

Messi in Sudafrica dopo la partita persa con la Germania

24

"Andammo a un ospedale di Boston, con bambini malati di cancro. Arrivò una madre che gli disse 'sono argentina, mia figlia vorrebbe conoscerti'. Arrivò la bambina, senza capelli. Dissero a Leo che era una malata terminale. Lui cominciò a piangere, mi vide e mi abbracciò per almeno 4 minuti, piangendo come un bambino. Lui mi dice sempre che dopo quella scena ha iniziato a collaborare con associazioni contro il cancro". Cristina Cubero, giornalista di Mundo Deportivo.

25

Mai come negli ultimi 3 anni, Leo Messi è stato così tanto vicino dal lasciare il Barcellona. Specialmente da quando sono iniziate ad arrivare offerte impressionanti dai club inglesi come Chelsea, Manchester United e Manchester City. Questo non significa che se ne andrà, rinnoverà con il Barça.

26

Che è successo a Leo nel Mondiale in Brasile? Si è trattato di un'Argentina con una preparazione non adeguata per il tipo di allenamento che Messi faceva a Barcellona, sempre in spazi ridotti. Il gioco che richiedeva Sabella lo avrebbe distrutto dopo 45 minuti, per questo lo si è visto spesso camminare per il campo. Non può certo dirsi che l'Argentina lo mise nelle condizioni di rendere al meglio e sfruttare le sue caratteristiche.

27

Poco tempo fa, nel novembre 2015, intervistai Leo in un evento Adidas e gli chiesi se fosse più importante l'ordine o il talento. Lui mi rispose l'ordine. "Nel calcio di oggi, si impone a una squadra di essere ordinata, più corta. Le cose più importanti si raggiungono con una squadra buona e che lavora. Tutto questo si realizza con l'ordine". Curioso che a dirlo sia uno con il suo talento.

28

È cambiato molto, è più maturo. Ora quando torna a casa dopo una partita o un allenamento si dimentica tutto. Prima quando perdeva poteva stare 3-4 giorni senza parlare con sua madre o il suo allenatore Pep Guardiola. Adesso, con moglie e figli, alla fine di una partita si è già messo tutto alle spalle.

29

Se c'è un giocatore con il quale ha un bel legame di amicizia in tempi recenti, questo è Luis Suarez, compagno di squadra in attacco. Portano i figli allo stesso collegio, le loro mogli (Antonella Roccuzzo e Sofía Balbi) sono molto amiche, al punto di aver aperto insieme un negozio di Ricky Sarkany a Barcellona. Suarez lo fa ridere con molte delle sue uscite.

30

Messi è sempre molto coinvolto nella sua Fondazione, che aiuta i bambini in situazioni di pericolo di tutto il mondo. Tra le ultime azioni, ha finanziato attraverso l'UNICEF 20 aule prefabbricate a Tartus, nelle zone rurali di Damasco, in Siria, con la possibilità di ospitare 1600 alunni. Si tratta di bambini in zone di guerra: "Un giorno di guerra è già troppo. I bambini della Siria vivono da 6 anni nella violenza e la crudeltà di un conflitto che li tiene in ostaggio. Come padre e ambasciatore dell'UNICEF ho il cuore spezzato".