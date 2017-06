Il primo procuratore di Leo ha rivelato che il fuoriclasse gli fu affidato dai genitori all'età di 13 anni: "Scelsi Barcellona, ma stavo per andare a Madrid".

Oggi Lionel Messi compie 30 anni, un compleanno importante per il fuoriclasse argentino, una vita al Barcellona dove ha vinto 29 trofei oltre a 5 Palloni d'Oro e 16 titoli complessivi di capocannoniere fra Liga e coppe nazionali e internazionali.

Era il 16 ottobre 2004 quando, esile ragazzino di 17 anni, fece il suo esordio nel grande calcio, entrando al minuto 82 al posto di Deco che a inizio match aveva segnato il gol partita nel derby contro l'Espanyol. Un quarto d'ora prima un altro giovane promettente, Andres Iniesta, aveva rilevato Samuel Eto'o. Xavi era già titolare, insieme a Puyol e Ronaldinho.

Per segnare il suo primo gol, Leo dovette attendere qualche mese. Era il 1° maggio 2005, il Barcellona stava stentando contro l'Albacete: 1-0 con rete di Eto'o. All'88', forse per guadagnare minuti preziosi, Frank Rijkard chiamò Messi dalla panchina e lo mise in campo proprio al posto del camerunense. Leo non perse tempo, raccolse un assist di Ronaldinho e fece secco Valbuena. Il brasiliano ha ricordato recentemente l'episodio:

Ricordo il mio assist e ricordo che Leo fece un gol straordinario e io pensai: questo è un fuoriclasse, è nato un crack. Messi non ha mai avuto bisogno di consigli, nemmeno da ragazzino, sapeva sempre che cosa fare.

Messi con Ronaldinho ed Eto'o

Messi compie 30 anni: 17 anni fa poteva andare al Real Madrid

Una vita al Barcellona, certo, al punto che sembra impossibile immaginare Leo con un'altra maglia, albiceleste a parte. Eppure, nel giorno in cui Messi compie 30 anni, il suo primo procuratore, Horacio Gaggioli, ha svelato che l'approdo in blaugrana fu abbastanza casuale. Leo aveva 13 anni ed era un ragazzo molto più piccolo e smilzo della media dei suoi coetanei, svelto col pallone per carità, ma troppo gracile.

I suoi genitori lo affidarono a Gaggioli, in partenza per la Spagna, perché lo portasse con sé, qualunque posto andava bene. Ricorda Horacio a Globoesporte:

Fui indeciso fino all'ultimo, a un certo punto stavo per andare a vivere a Madrid, poi per una serie di circostanze scelsi Barcellona. Fu così che portai Leo a un provino al Barcellona: se fossi andato nella capitale naturalmente lo avrei portato al Real Madrid.

Messi ragazzino: è il primo a sinistra in piedi

Questione di sliding doors

Sono tante le sliding doors che si aprono e si chiudono ogni giorno nel mondo, ma questa è davvero grossa, più che una porta una cancellata, qualcosa che potrebbe aver cambiato il destino di una generazione di calciatori e di allenatori, oltre che di milioni di tifosi e di chissà quanti sponsor. Pensate al destino diverso che avrebbero potuto avere compagni come Piqué o Iniesta e tecnici come Guardiola o Luis Enrique, per dire. E fra gli avversari? Cristiano Ronaldo sarebbe magari finito in blaugrana? Meglio fermarsi e tornare alle parole di Gaggioli:

Quando lo vidi all'aeroporto accompagnato dai suoi genitori, 17 anni fa, non ne ebbi una buona impressione: pensai che quel ragazzetto sarebbe stato una grana perché con quel fisico non avrebbe mai potuto diventare un calciatore. Ma quando lo vidi al provino del Barça capii subito che mi ero sbagliato e che sarebbe diventato un fuoriclasse.

Messi in azione a inizio carriera

Il ricordo di Piqué

Quel giorno a La Masia c'era anche Gerard Piqué che lo ricorda così:

Volete sapere quando è cambiata la storia di questo club? È stato quando Messi ha messo piede qui per la prima volta. Aveva 13 anni ed era così fragile che avevamo quasi paura di toccarlo perché temevamo di potere fargli male. Anche gli allenatori ci dicevano di evitare i tackle contro di lui. Una parola: anche se avessimo voluto non saremmo riusciti a contrastarlo perché ci sfuggiva sempre già allora. Secondo me quello fu un giorno storico per tutti noi: io stesso non sarei quello che sono oggi se non avessi giocato nelle giovanili con Messi.

Messi e Piqué in un Barcellona delle meraviglie

Auguri Leo, buon 30esimo compleanno!