La nuova maglia dei Red Devils è già in vendita negli Stati Uniti, in America Latina e in Bulgaria, ma ancora non è stata presentata ufficialmente.

7 ore fa di Andrea Pettinello

Le tre strisce bianche dell'Adidas sulle spalle, i bordi delle maniche banchi e neri. Il colore predominante, ovviamente, è il rosso. Si presenta così la maglia del Manchester United per la stagione 2017/2018, unica non tanto per le novità e le modifiche rispetto a quella della scorsa stagione, quanto per il fatto che i tifosi potrebbero comprarla ancora prima che venga presentata ufficialmente.

Com'è possibile? Semplice, il kit è disponibile per l'acquisto in diversi store degli Stati Uniti e dell'America Latina, ed è stata avvistata anche nella "vicina" Bulgaria. Come spesso capita per le grandi squadre, alcuni negozi sportivi autorizzati, in particolare oltreoceano, decidono di mettere in vendita le maglie con qualche giorno d'anticipo rispetto alla presentazione ufficiale.

In questo caso però, il numero di negozi è stato esagerato. Il danno d'immagine al Manchester United non è indifferente.

La nuova maglia del Manchester United

Nessun design stravagante, l'Adidas ha scelto ancora la tradizione. Non ci sono grossi cambiamenti rispetto alla divisa della scorsa stagione, ma il rosso intenso e due strisce colorate di bianco e di nero appena accennate sui bordi delle maniche, oltre ovviamente alle immancabili tre strisce bianche sulle spalle, rendono la maglia semplice e speciale allo stesso tempo.

Sul sito dell'Adidas e sui siti ufficiali di altri rivenditori come SportsDirect o JD Sports, la si potrà acquistare a partire da 54,90 sterline (poco più di 60 euro). In attesa che il Manchester United sveli la data ufficiale della presentazione, è possibile gustarsi in anteprima le prime immagini della maglia della squadra inglese più tifata in tutto il mondo.