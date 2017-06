A Baku, alla vigilia del Gran Premio, tiene banco la questione rinnovo. Il tedesco però non si preoccupa: "Impossibile parlare male del team, sto benissimo".

3 ore fa di Francesco Bizzarri

Sorride Sebastian Vettel, non potrebbe essere altrimenti. A poche ore dal Gran Premio d'Azerbaigian di Formula 1, il tedesco si è raccontato. Gli inizi, i sogni da bambino, ma soprattutto il futuro in Ferrari.

Il suo contratto scadrà a fine stagione, da tempo si parla di rinnovo. Senza fretta, c’è un Mondiale da vincere, il 5° titolo dopo quei quattro trionfi consecutivi alla guida della Red Bull. Da Maranello non trapela nulla, Seb però fa filtrare ottimismo.

A Baku vuole vincere, e poi? Vorrà farlo ancora per battere Hamilton, distante ad oggi 12 punti in classifica Mondiale. La Formula 1 entra nel vivo, vietato distarsi. Ma Vettel c’è e ci sarà anche in futuro, parola di pilota fuoriclasse.

Formula 1, Vettel sorridente nel paddock a Baku

Formula 1, Vettel e l’amore per la Ferrari

Alla Gazzetta dello Sport, Sebastian Vettel ha parlato dei suoi duelli e non solo. I sogni da bambino sono curiosi e descrivono bene il personaggio che è in Formula 1 : simpatico, giocherellone, a volte cantante.

Volevo diventare come Michael Jackson. Non scherzo, avevo una voce molto bella. Ma appena cominciata la pubertà, ho perso ogni chance come cantante. Così ho puntato tutto sulle corse.

Meglio così, verrebbe da dire: ora la voce grossa la fa il motore della sua Ferrari. Sul nuovo contratto con la Rossa, sembra avere le idee chiare:

Non ho niente di cui lamentarmi. Di solito i tedeschi si lamentano sempre, anche quando vengono in vacanza in Italia. Il clima, il cibo, sono fantastici. In questo senso non mi sento molto tedesco. Sono felice alla Ferrari, è impossibile parlarne male. Non ci saranno grandi sorprese: da parte mia e della scuderia non c'è nessuna preoccupazione.

In pratica, mancherebbe solo la firma, una formalità sul nuovo contratto. Ovvio, la vittoria del Mondiale di Formula 1 spianerebbe ancor di più l’operazione. Ma di mezzo c’è proprio questo, normale. La lotta con Hamilton è di quelle belle ed emozionanti.

Accostarci è come mettere vicini il bianco e il nero (freddura, smorfia autoironica, ndr). No, scherzo. Lewis non lo conosco, non passiamo molto tempo insieme. Siamo vicini solo in pista. Gareggiamo dai tempi della Formula 3, mai abbiamo avuto contrasti personali. Siamo diversi, io non farei tante cose del suo modo di vivere. Probabilmente lui direbbe lo stesso di me.

Formula 1, Vettel a Baku ok nelle libere