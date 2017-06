Il pilota spagnolo si guarda intorno in vista della prossima stagione. Ma Horner smentisce già certe voci: "Noi stiamo bene con Ricciardo e Verstappen".

11 ore fa di Francesco Bizzarri

Problemi su problemi, ormai non fanno nemmeno più notizia. Fernando Alonso ancora in difficoltà con la sua McLaren-Honda. La stagione di Formula 1 per lui assomiglia sempre di più ad un calvario. A Baku, per problemi al cambio, ha alzato bandiera bianca durante le libere. La situazione con il team di Woking è sempre in peggioramento.

Entro l’estate - parola del pilota spagnolo - si saprà di più sul suo futuro . Difficile vederlo ancora in arancione, servirebbe un miracolo per convincerlo. Fernando vuole inseguire il sogno di vincere un altro Mondiale, con questa monoposto è una chimera.

E allora il mercato dei motori della Formula 1 è già in fermento. Dove andrà? Si è parlato di un ritorno in Renault, ora spunta la voce Red Bull. Ma gli austriaci smentiscono.

Formula 1, Alonso impegnato sul circuito di Baku

Formula 1, Alonso e il futuro

Nelle ultime ore si è parlato con insistenza della Red Bull. Il team principal Horner però, ha prontamente smentito: Fernando Alonso cerca un team che gli permetta di vincere il suo terzo titolo Mondiale in Formula 1 . Un ritorno in Ferrari? Ipotesi affascinante ma difficile. Raikkonen, se non dovesse rinnovare, lascerà la sua monoposto libera. Il pilota di Oviedo, tempo fa, non chiudeva all’opzione rossa . Così come in Mercedes, con Bottas in scadenza a fine anno.Il team principal Horner però, ha prontamente smentito:

Non abbiamo posto per Fernando Alonso.

Formula 1, Chris Horner chiude le porte ad Alonso

Le auto della bibita energetica dovrebbero continuare ancora con Verstappen e Ricciardo.

Siamo molto soddisfatti dei nostri due piloti ed entrambi sono felici con noi. Facciamo affidamento sui nostri talenti, non sarebbe quindi giusto portare un ex campione del mondo nel team.

La filosofia è chiara: campioncini in erba pronti ad essere lanciati nel mondo della Formula 1. Horner chiude definitivamente il discorso:

Mi dispiace vedere Alonso soffrire così tanto in ogni gara. Ma come ho detto, da noi non c’è posto.

Bene, Fernando guarderà altrove. Di certo è più interessante la situazione che orbita intorno al suo futuro che i Gran Premi da correre. Su ogni circuito è sempre la stessa, noiosa, storia. Una condanna per un pilota come lui.