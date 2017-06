Mercedes fenomenali a Baku, Hamilton fa registrare un tempo super. Raikkonen terzo, Vettel un po' in difficoltà è quarto. Domani sfida apertissima.

21 minuti fa di Francesco Bizzarri

Lewis Hamilton, chiamatelo pure l’uomo delle pole position. A Baku c’è ancora la sua firma: l’ha messa in tutti i Gran Premi di Formula 1 che sono in calendario. 66 giri veloci in carriera, -2 da Schumacher. Ottimo secondo posto per Bottas. Le Ferrari con il cuore in gola si prendono la seconda fila: Raikkonen terzo, quarto Vettel. Ma le Rosse possono pensare positivo: nelle libere i long run sono stati buoni. In gara però sarà tutta un'altra storia.

Formula 1, Hamilton vola

Nelle libere la Red Bull aveva le ali. E invece, appena scatta il semaforo verde per le qualifiche della Formula 1, scatta Lewis Hamilton. Nella Q1 fa registrare un tempo pazzesco: 1’41’’983. Dietro si piazza Verstappen, in forma a Baku, poi Raikkonen. Fuori Alonso, Grosjean, Vandoorne e Palmer. Buoi pesto in casa McLaren: i due piloti, al di fuori del piazzamento in griglia tramite il giro da qualifica, pagano 40 e 35 posizioni di penalità. In pratica hanno cambiato fino all'ultima vite della loro monoposto.

Vettel è in difficoltà, nelle libere 3 non è mai sceso in pista per problemi al motore. Però è un fuoriclasse e al termine della Q2 si piazza terzo dietro ad un imprendibile (per ora) Hamilton e a Bottas. Bene ancora Verstappen. Eliminati Kvyat, Sainz, Magnussen, Hulkenberg e Weherlein.

Mercedes super

Le Frecce d'Argento mettono paura e sembrano imprendibili. La Ferrari deve lottare con la Red Bull, in forma con Verstappen, in crisi con Ricciardo. Che a 5' dalla fine va a sbattere e costringe i commissari a tirare fuori la bandiera rossa. Un giro veloce, c'è il tempo solo per quello. Hamilton si prende la pole, Bottas è subito dietro. Poi Raikkonen e Vettel. Le Ferrari pagano nelle qualifiche, in gara però sono pronte a dare battaglia fino all'ultima curva.