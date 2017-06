Gli azzurrini di Di Biagio fanno l'impresa e conquistano il pass per le semifinali dove affronteranno la Spagna. Decisiva anche la vittoria della Danimarca contro la Rep. Ceca.

883 condivisioni 5 stelle

un'ora fa di Andrea Centogambe

Il cammino continua. L'Italia doveva vincere contro la Germania e l'ha fatto, ma se vola alle semifinali dell'Europeo Under 21 deve ringraziare anche la Danimarca che supera 4-2 la Repubblica Ceca di Patrick Schick. Allo stadio di Cracovia gli azzurrini vincono 1-0 grazie al gol di Federico Bernardeschi al 31', una rete che permette ai Di Biagio boys di passare da prima del girone in semifinale dove affronteranno la Spagna di Asensio &co. Germania-Inghilterra sarà l'altra semifinale.

Europeo Under 21, l'Italia vola in semifinale

Di Biagio cambia ancora e torna alle origini: in campo gli stessi undici che hanno battuto la Danimarca, con la sola eccezione di Chiesa al posto di Petagna. Bernardeschi agisce centralmente, ai suoi lati Berardi e Chiesa. Parte meglio la Germania, l'Italia sente la pressione e va sotto al 7' su calcio piazzato. Kempf sbuca sul secondo palo e buca Donnarumma, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

A essere in fuorigioco in realtà è Stark, che stacca davanti al compagno e viene considerato in posizione attiva. Col passare dei minuti gli azzurrini prendono coraggio e iniziano a fare capolino dalle parti di Pollersbeck. Prima Benassi ci prova di testa, poi Pellegrini dalla distanza e Bernardeschi da calcio piazzato. Sono le prove generali per il gol che arriva alla mezz'ora. Il pressing azzurro mette in difficoltà la difesa tedesca, Dahoud si fa soffiare il pallone da Pellegrini, la palla arriva a Chiesa che serve di prima Bernardeschi. L'attaccante della Fiorentina con l'esterno sinistro buca Pollersbeck sotto le gambe. Berardi raccoglie il pallone in rete e spinge Kempf. Si accende una mini-rissa, vengono ammoniti l'attaccante del Sassuolo e il capitano Arnold. Nel finale di primo tempo l'Italia soffre, resiste e va al riposo con un preziosissimo gol di vantaggio.

Complice le notizie che arrivano dal match tra Danimarca e Repubblica Ceca, il secondo tempo scorre via con l'Italia che controlla e la Germania che attacca senza convinzione. A rendersi più pericolosa è sempre la formazione di Di Biagio con un tiro di Pellegrini che Pollersbeck neutralizza non senza difficoltà. Ancora news dall'altra partita del Gruppo C, la Danimarca va sul 4-2 contro la Repubblica Ceca e così Italia-Germania cessa di esistere. Gli azzurri vincono 1-0 e strappano il pass per le semifinali da primi nel girone (affronteranno la Spagna), la Germania si qualifica da seconda e si prepara ad affrontare l'Inghilterra.