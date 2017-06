Gli Azzurrini devono vincere e sperare nel mancato successo della Repubblica Ceca contro la Danimarca per agganciare il pass verso le semifinali.

un'ora fa di Luca Guerra

Dici Italia-Germania e ti viene in mente la “partita del secolo”, quel 4-3 maturato il 17 giugno 1970 allo stadio Azteca di Città del Messico, che in parte ha cambiato le sorti del calcio mondiale. Oggi agli Azzurrini allenati da Gigi Di Biagio servirà una prestazione altrettanto epica per cercare di strappare il pass per le semifinali dell’Europeo Under 21, in corso di svolgimento in Polonia. Contro i pari età tedeschi la truppa azzurra sarà chiamata a riscattare il ko per 1-3 contro la Repubblica Ceca rimediato nella seconda giornata della competizione.

La sconfitta contro Schick e compagni ha complicato maledettamente il cammino nel gruppo C, così oggi per l'Under 21 italiana c'è un solo risultato a disposizione: la vittoria. E potrebbe non essere sufficiente. Agli azzurrini serve una vittoria con almeno due gol di scarto, segnandone almeno tre: un risultato che darebbe il primo posto del girone all'Italia, unico possibile per raggiungere la semifinale visto che per essere la migliore seconda servirebbe un risultato che porterebbe comunque l'Italia in vetta al suo gruppo. Se inoltre l'Italia vince 3-1 e la Germania non rimedia più di un giallo, entrambe passano in semifinale (poi i tedeschi incontrerebbero l'Inghilterra). Si qualificano entrambe dal 4-2 in su per gli azzurri, senza tenere conto delle ammonizioni

Rispetto all’ambiente di Tichy, sede dell'ultima partita giocata e composto in gran parte da tifosi cechi, questa sera Donnarumma e compagni potranno far affidamento sul calore di una buona fetta di pubblico azzurro: si gioca al Cracovia Stadium, con fischio d’inizio alle 20,45. Per una partita da dentro o fuori.

Europei Under 21, Italia al varco Germania: semifinali o eliminazione

Il messaggio è chiaro: non sono ammessi calcoli. Di fronte, però, l’Italia si troverà una Germania che sin qui ha avuto un cammino perfetto: 2-0 alla Repubblica Ceca, 3-0 alla Danimarca e primato nel girone con 6 punti all’attivo. In conferenza pre-partita, Di Biagio ha mostrato massimo rispetto per Stefan Kuntz e i suoi calciatori, assicurando però di credere nell’impresa:

Contro la Repubblica Ceca abbiamo giocato meglio che contro la Danimarca. Dobbiamo avere più cattiveria, poi si può passare anche con un gol al novantesimo: l'unica cosa è trovare l'equilibrio giusto perché di fronte avremo una grande squadra.

Di fronte, però, ci sarà una selezione infarcita da elementi che hanno già raccolto ottime esperienze con formazioni blasonate: su tutti, Davie Selke, attaccante del Lipsia, protagonista di 21 presenze e 4 reti nell'ultima Bundesliga e autore di una rete nel tris rifilato alla Danimarca. La stellina è però Serge Gnabry: laterale mancino classe 1995, prelevato pochi giorni fa dal Bayern Monaco e pagato 8 milioni di euro dai bavaresi al Werder Brema. Nato a Stoccarda da padre ivoriano e madre tedesca, passato da Arsenal, West Bromwich Albion prima di tornare in Germania, Gnabry la scorsa estate ha vinto da capocannoniere l’argento a Rio con la nazionale tedesca.

Europeo Under 21, la Germania festeggia dopo un gol: oggi i tedeschi sfideranno l'Italia

La qualità nell’undici tedesco non si concentra solo negli ultimi 20 metri. A centrocampo occorrerà tener d’occhio Mahmoud Dahoud: classe 1996, stellina cresciuta nel Borussia Mönchengladbach, dal primo luglio sarà un calciatore del Borussia Dortmund. Altra scheggia impazzita è Max Meyer: fantasista nato il 18 settembre 1995, a segno nella partita di esordio contro la Repubblica Ceca, nella stagione appena terminata ha totalizzato 39 presenze, condite da 2 reti e 5 assist, con la maglia dello Schalke 04. In difesa, invece, svetta Marc-Oliver Kempf, centralone del Friburgo con il vizio del gol, confermato contro la Danimarca. Per gli osservatori di mercato, di certo, presenti sugli spalti di Cracovia ci saranno diversi obiettivi da mettere nel mirino. Il ct tedesco deve fare anche i conti con i diffidati: in difesa sono a rischio squalifica Toljan sulla corsia di destra e Stark al centro, con Kehrer candidato per una maglia.

Di Biagio esalta gli Azzurrini: "Italia, puoi farcela"

Contro il rullo compressore tedesco Gigi Di Biagio medita il ritorno all'antico: dopo il massiccio turnover osservato senza successo contro la Repubblica Ceca, l'Italia dovrebbe disporsi con il 4-3-3: in difesa tornerà tra i titolari Barreca e Calabria andrà in panchina, mentre restano da valutare le condizioni di Mattia Caldara: non dovesse farcela, conferma per Ferrari. A centrocampo tornerà tra i titolari Gagliardini, accanto a Pellegrini e Benassi, con tridente avanzato composto da Berardi, Petagna e Bernardeschi. Lo stesso numero 10 della Fiorentina ha suonato la carica in conferenza stampa:

Abbiamo sbagliato una partita, ce ne siamo resi conto. Adesso siamo qui per ripartire forte, vogliamo passare il turno: se c'è una qualità che ha questa squadra è il cuore, non so quante nazionali possano dire lo stesso.

Vietato fare calcoli, vietato un approccio alla partita come quello visto a Tichy. Pochi ma utili consigli, quelli recapitati da Di Biagio ai suoi calciatori:

L'obiettivo è vincere, per farlo dovremo approcciarci alla gara con più cattiveria, voglia e determinazione rispetto all’incontro precedente. Siamo in una situazione difficile, ma possiamo fare finta di niente credendoci fino all’ultimo.

Il Ct dell'Italia Under 21 Gigi Di Biagio guarda alla sfida contro la Germania

La situazione nel gruppo C

Questa sera Italia e Germania Under 21 torneranno di fronte a più di due anni dall’ultima volta: 27 marzo 2015, a Paderborn terminò 2-2. Si trattava però “solo” di un’amichevole. Oggi in palio c’è un posto in semifinale: al momento le nazionali qualificate sono l'Inghilterra come prima del gruppo A e la Spagna come prima del gruppo B. Al poker mancano la prima del girone C e la migliore seconda, che sarà una tra Germania o Repubblica Ceca oppure la Slovacchia, che ha chiuso il gruppo A alle spalle dell’Inghilterra. Alla Germania basta non perdere per accedere nella lista delle migliori quattro. Se invece l'Italia vince 3-1, passa come prima: con un ko, i tedeschi rischiano addirittura il sorpasso per mano della Repubblica Ceca, in caso di vittoria di Jankto e compagni con quattro gol di scarto contro la Danimarca.

L'Italia Under 21 festeggia una rete durante l'Europeo: una scena che si ripeterà a Cracovia?

Definito anche il quadro delle eventuali semifinali: se la miglior seconda sarà la Slovacchia, allora la vincente del gruppo C affronterebbe la Spagna. Se la miglior seconda arriverà dal girone dell’Italia, allora gli Azzurri in caso di qualificazione affronterebbero le Furie Rosse. Previsioni e ipotesi che attendono però la prova del campo.

Europei Under 21, la classifica del Gruppo C dopo due giornate

Le probabili formazioni di

Italia (4-3-3): Donnarumma; Conti, Caldara (Ferrari), Rugani, Barreca; Benassi, Gagliardini, Pellegrini; Berardi, Petagna, Bernardeschi. Commissario Tecnico: Di Biagio.

Germania (4-2-3-1): Pollersbeck; Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt; Dahoud, Arnold; Weis, Meyer, Gnabry; Selke. Commissario Tecnico: Kuntz.