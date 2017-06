Cristiano Ronaldo e compagni battono 4-0 la Nuova Zelanda e si regalano primo posto e semifinale. Centroamericani secondi, decide la differenza reti.

0 condivisioni 0 stelle

16 minuti fa di Stefano Fiori

Portogallo primo, Messico secondo: la Confederations Cup. Per sancire la classifica del Gruppo A ci vuole però la calcolatrice: è la differenza reti che proietta i campioni d'Europa in semifinale da primi della classe. Sette punti per entrambe, ma lusitani con +5 nel bilancio gol fatti/subiti: i centroamericani, a +2, si devono accontentare del secondo posto.

Contro la Nuova Zelanda fanalino di coda, la Seleção di Fernando Santos si concede un rotondo 4-0. E Cristiano Ronaldo non manca l'appuntamento con il gol: è il fuoriclasse del Real Madrid ad aprire le danze al 33' su rigore. Il bis, già al 37', è di Bernardo Silva: il neo milanista André Silva e Nani chiuderanno poi i conti tra l'80' e il 91'.

Vince 2-1 invece il Tricolor di Juan Carlos Osorio contro i padroni di casa: un successo in rimonta, dopo il vantaggio al 25' di Semedov. Il pareggio arriva al 30' con Araujo, mentre è Lozano al 52' a regalare i tre punti ai campioni della Gold Cup. Il Portogallo sfiderà ora la seconda del Gruppo B mercoledì 28 giugno, mentre il Messico affronterà la prima classificata giovedì 29.

Confederations Cup, Cristiano Ronaldo e il Portogallo in semifinale da primi

Davvero tutto facile per il Portogallo contro la Nuova Zelanda, ultima a zero punti e già eliminata dalla Confederations Cup. A San Pietroburgo i lusitani hanno solo bisogno di carburare, di stanare i tanti punti deboli degli All Whites. Ci pensa poi il rigore conquistato da Danilo Pereira ad aprire le danze per i campioni d'Europa. Dal dischetto, neanche a dirlo, è Cristiano Ronaldo a prendere la rincorsa: Marinovic potrà raccontare ai nipotini di aver parato due colpi di testa a CR7, ma non il piattone perfetto dagli undici metri.

Cristiano Ronaldo in gol contro la Nuova Zelanda: Portogallo in semifinale della Confederations Cup

Appena cinque minuti più tardi, è il promesso sposo del Manchester City Bernardo Silva a festeggiare il raddoppio. O meglio, a entrare nel tabellino dei marcatori: sulla conclusione a porta vuota (preciso assist dell'ex meteora laziale Eliseu), l'ex Monaco rimedia un pestone sulla caviglia e riceve dolorante ma felice le cure dello staff medico. Nella ripresa arrivano altre due reti, tutte nel finale: all'80' c'è gloria per André Silva, il futuro attaccante del Milan al primo gol nella Confederations Cup. Nel recupero il subentrato Nani fissa il risultato su un 4-0 che toglie ogni apprensione per il contemporaneo esito di Russia-Messico.

Il Messico batte la Russia, ma deve accontentarsi del secondo posto

A Kazan i centroamericani eliminano i padroni di casa grazie al 2-1 in rimonta. Dopo il vantaggio di Semedov, il Tricolor trova subito il pareggio abbastanza fortunoso con Araujo e con un colpo di testa che, da potenziale assist, si trasforma in pallonetto imprendibile per Akinfeev. Nella ripresa è un lancione dalla difesa di Hector Herrera a spedire in gol Lozano: un altro colpo di testa vincente che regala la vittoria ai messicani. Il neo acquisto della Roma Hector Moreno troverà anche il gol del 3-1, ma sarà il ricorso al VAR a sancire il fuorigioco. Al fischio finale, insomma, è il Portogallo di Cristiano Ronaldo a festeggiare primo posto nel girone e accesso alle semifinali. Insieme al Messico, i lusitani aspetteranno ora l'esito della terza giornata del Gruppo B: domani (ore 17) sarà la volta di Germania-Camerun e Cile-Australia.