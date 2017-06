Il brasiliano sarebbe felicissimo se l'italiano del Paris Saint-Germain approdasse al Barça: "È un fuoriclasse" ma Marco riapre ai francesi.

Il mal di pancia è certificato da almeno una settimana, da quando Marco Verratti ha affidato al suo agente Donato Di Campli il mandato di parlare al Paris Saint-Germain per spiegare che vuole essere ceduto in questa sessione di calciomercato. Il suo tempo nella Ville Lumiere è finito, il club se ne faccia una ragione.

L'obiettivo, mica tanto nascosto, è approdare al Barcellona, la squadra dei sogni che, oltretutto sembra aspettarlo a braccia spalancate. Nei mesi scorsi il primo endorsement lo aveva spedito via Matuidi uno che di centrocampo se ne intende, Andres Iniesta. Il francese ha riferito un dialogo avuto in campo con lo spagnolo:

Ho detto a Iniesta che Marco poteva essere il suo erede. Lui mi ha risposto: "Sì, è quello che penso".

Ma anche un ex blaugrana come Xavi, sempre molto ascoltato in Catalogna, aveva già detto la sua:

Amo veder giocare Verratti, si adatterebbe perfettamente al gioco del Barça.

I contatti con l'agente del giocatore vanno avanti da mesi, ma il Paris Saint-Germain sembra non voler sentire ragioni e su Marco fa le barricate. Intanto però ieri è arrivato un altro colpo ai fianchi della resistenza degli emiri francesi. Lo ha portato Neymar, uno che fra l'altro a Parigi farebbero carte false per averlo in squadra, che ha speso parole al miele per il centrocampista della Nazionale.

Nel corso di un evento di beneficenza organizzato dalla sua fondazione, Neymar ha elogiato Verratti e si è augurato di averlo presto come compagno al Barcellona:

Marco è un fuoriclasse indiscutibile, ha qualità e tecnica incredibile. Ha il profilo e le caratteristiche perfette per giocare con noi. Sarebbe una grande gioia se firmasse col Barcellona.

Verratti e Neymar avversari in Champions League

Un assist di calciomercato in piena regola quello di Neymar, che si scontra però col muro eretto da Al-Khelaifi che ha appena reso infruttuoso il blitz parigino di Verratti. Il 4 luglio comincia il ritiro del Psg: il Barcellona deve muoversi prima.

Intanto Marco riapre al Psg

Per muoversi nell'ambiente del calciomercato, però, bisogna esercitare la sottile arte della diplomazia e Verratti lo sa. Nelle ultime ore, infatti, parlando alla Gazzetta dello Sport ha sparigliato le carte in tavola, lanciando la palla al Paris Saint-Germain:

Non me ne devo andare a tutti i costi, ma voglio vedere se stavolta comprano i campioni.

Verratti insieme ad Al-Khelaifi

Una risposta chiara ad Al-Khelaifi che nell'ultimo incontro gli aveva detto di voler investire 220 milioni sul mercato: se devo rimanere datemi una squadra finalmente competitiva e, magari, un bel ritocco all'ingaggio. L'impressione è che non sia finita qui.