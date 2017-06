Il club russo ha alzato l'offerta per il greco e ha chiesto anche informazioni sul centrocampista, valutato dalla Roma 30 milioni di euro.

5 ore fa di Daniele Minuti

Lo Zenit guarda in casa della Roma per il suo calciomercato. Pochi giorni fa la dirigenza della società russa aveva incontrato Monchi per parlare di Manolas, formulando un'offerta che si avvicinava alle richieste del club giallorosso e forte dell'accordo con il giocatore.

I contatti fra i due club non si sono fermati e mentre si sta provando a limare la differenza di valutazione sul difensore greco, lo Zenit prova a intavolare una trattativa anche per un altro giocatore del club capitolino su richiesta del nuovo allenatore Roberto Mancini: Leandro Paredes.

Il centrocampista argentino è da tempo uno dei nomi sulla lista dei partenti in casa Roma, la sua cessione permetterebbe al direttore sportivo Monchi di avere le risorse adeguate per muoversi sul calciomercato. Lo Zenit vorrebbe sia lui che Manolas ed è pronto a presentare un'offerta complessiva di 65 milioni di euro, anche se pare che le due trattative siano portate avanti separatamente.

Mancini è il nuovo allenatore dello Zenit di Sanpietroburgo

Paredes era cercato dallo Zenit San Pietroburgo già nelle scorse settimane, ma l'ex centrocampista del Boca Juniors non era ancora convinto dalla destinazione. In queste ultime ore le intenzioni dell'argentino sembrano essere cambiate e il club russo potrebbe accelerare anche per lui, dopo aver provato l'affondo per Manolas.

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Paredes avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento in Russia e l'arrivo in Italia del suo procuratore, Pablo Sabbag, è previsto per lunedì. Proprio all'inizio della prossima settimana l'agente incontrerà lo Zenit per portare avanti la trattativa per il suo assistito, che al momento procede in maniera slegata da quella per Manolas.

L'affare per i due calciatori giallorossi potrebbe chiudersi in pochi giorni, per una cifra complessiva che dovrebbe oscillare fra i 65 e i 70 milioni di euro. Dopo la cessione di Salah al Liverpool per 42 milioni più 8 di bonus, l'addio di Manolas e Paredes porterebbe nelle casse della Roma una quantità importante di soldi per operare sul calciomercato e trovare i sostituti di tutti i partenti: i nomi più caldi sono quelli di Karsdorp del Feyenord, per cui ormai l'affare è in dirittura d'arrivo, Foyth dell’Estudiantes e Domenico Berardi del Sassuolo, giocatore quest'ultimo che ritroverebbe nella capitale il suo ex allenatore Di Francesco.