Il Real Madrid sembra aver convinto Mbappé con un colpo a sorpresa: avrebbero promesso all'esterno del Monaco la partenza di uno della BBC... Bale, CR7, o Benzema?

9 ore fa di Luca Capriotti

Il dialogo che cambiò tutto il calciomercato del Real Madrid è avvenuto tra Mbappé e Zidane, con Florentino Perez a metter bocca.

Tutte e due i volti riconoscibili, potenti del Real Madrid fresco vincitore di Liga e Champions League che collaborano per il nuovo colpo di calciomercato.

Mbappé al Real Madrid: il discorso che lo avrebbe convinto, secondo l'Equipe, ha un risvolto inaspettato. Uno dei tre fenomeni dell'attacco del Real Madrid, la temuta BBC, partirà.

Bale, Cristiano (c'è anche lui nella foto) e Benzema: sembravano così uniti...

Calciomercato Real Madrid, manuale per convincere Mbappé

Per convincere Mbappé e famiglia (certo, c'era tutta la famiglia) a scegliere il Real Madrid, dicevamo, si sono mossi i due volti riconoscibili del potere madridista, Zidane e Florentino Perez. Come hanno fatto a mettere su un punto così pesante nello scenario del prossimo calciomercato? Da un lato, lo avrebbero solleticato con l'ambizione ("la vanità è il mio peccato preferito", direbbe qualcuno): gli hanno prospettato una visione futura. E in questa visione futura, Mbappé è il giocatore migliore del mondo, con la maglia del Real Madrid. Applausi, estasi dell'interessato, ma non basta. Perché a questo punto Zidane e Florentino devono aver preso sottobraccio l'esterno del Monaco, con fare amichevole (immaginiamo) e devono avergli sussurrato all'orecchio: non avrai concorrenza. Qualcuno partirà: sarà qualcuno della BBC.



A quel punto davanti agli occhi di Mbappé saranno vorticati, come figurine, i 3 volti forti del Real Madrid di Zidane. Cristiano Ronaldo, schiacciato dal fisco spagnolo, che chiede di andare via. Il futuro di CR7 è incerto, saranno fondamentali le conversazioni con Perez, la diplomazia che il presidente riuscirà a mettere in campo.



Benzema, pupilla dell'occhio di Florentino Perez, di recente nuova nomina, che non partirà mai. Nonostante abbia segnato meno di Morato (che ha giocato 1300 minuti in meno), Perez lo è andato a convincere personalmente a casa sua al momento del suo acquisto, per Zidane è un punto fermo.



E poi Gareth Bale. Che a Madrid non ha mai entusiasmato i palati fini, nonostante in alcuni momenti della stagione sulle sue prestazioni la squadra si sia mossa a suo agio. Troppi infortuni per "mister più di 100 milioni di euro", numeri poveri (9 gol e 5 assist, non proprio una stagione mostruosa). Dovrebbe essere stato proprio Gareth Bale e la sua eventuale partenza il fulcro della conversazione tra Perez e la famiglia di Mbappé, il grimaldello per convincerlo a scegliere il Madridismo.



Mbappé viene da una famiglia di sportivi: Wilfried, il padre, ha allenato (ed era presente all'incontro con i vertici del Madrid) l'AS Bondy, la mamma ha giocato in da professionista a pallamano. Proprio il papà non era particolarmente convinto di lasciar andare il figlio al Real Madrid l'anno prima dei Mondiali, vero e proprio incrocio di destini, capace di cambiare le carriere sportive. E se Mbappé non dovesse trovare spazio? Per questo il discorso di Wenger, per portarlo all'Arsenal, all'inizio sembrava più convincente: meno concorrenza, un allenatore che guarda di buon occhio ai giovani, li ha sempre lanciati senza grossi problemi. Ma c'è un piccolo particolare: Wenger e il suo Arsenal, l'anno prossimo, giocheranno l'Europa League...

Wenger con la faccia di uno che sa che non potrà convincere Mbappé

Ovviamente ci sono anche risvolti economici da considerare: Mbappé cambierà sponsor, passando da Nike ad Adidas che gli offre 5 milioni di euro. Ah, Adidas ovviamente ha legami strettissimi, guarda il caso, con il Real Madrid. Ma ovviamente non saranno di certo queste risibili motivazioni economiche a spingere Mbappé verso il Real Madrid, ma un dialogo decisivo e una partenza, quella di Bale, a questo punto sempre più vicina. E se invece partisse Cristiano Ronaldo? Sarà una lunga estate di calciomercato a Madrid, lunghissima e calda.