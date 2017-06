Il cugino del procuratore raggiungerà il portiere nel ritiro dell'Under 21 per discutere il suo futuro: Fassone vuole una risposta prima del ritiro.

4 ore fa di Daniele Minuti

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma è sicuramente il caso di calciomercato più chiacchierato di questa estate. Il rifiuto del portiere al prolungamento del contratto con il Milan ha generato una bufera che non accenna a placarsi neanche dopo quasi due settimane.

Non particolarmente contenta per questa sovraesposizione, la dirigenza rossonera ha quindi deciso di procedere con la trattativa a fari spenti, in modo da evitare altre polemiche ed eventuali condizionamenti per il ragazzo che al momento sta disputando l'Europeo Under 21 con la Nazionale italiana.

In casa Milan però, l'ottimismo per il raggiungimento dell'accordo continua a crescere ed è di oggi la notizia secondo la quale Enzo Raiola, cugino e braccio destro del procuratore di Donnarumma Mino Raiola, avrebbe raggiunto il portiere in Polonia per parlare con lui del suo futuro e capire se ci siano ancora margini per rinnovare coi rossoneri.

Donnarumma non sa ancora se rinnoverà con il Milan

Calciomercato Milan, Enzo Raiola in Polonia da Donnarumma

Dopo il rifiuto all'offerta di rinnovo, Donnarumma non ha avuto vita facile durante le prime due partite dell'Europeo Under 21 che sta disputando in Polonia: durante la prima contro la Danimarca, alcuni tifosi del Milan hanno esposto striscioni polemici contro di lui e lo hanno bersagliato lanciandogli delle banconote finte, mentre nell'incontro fra Italia e Repubblica Ceca è stato protagonista di un paio di errori che sono stati immediatamente imputati alla deconcentrazione dovuta al caso del rinnovo e alle voci di calciomercato.

Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, è atterrato oggi in Polonia Enzo Raiola, cugino di Mino Raiola, anche lui procuratore. L'uomo fa parte dell'entourage di Donnarumma e assisterà alla partita dell'Italia contro la Germania, decisiva per il passaggio del turno. Dopo il match parlerà con il classe '99 per capire se la sua intenzione è quella di rinnovare con il Milan. Se la risposta sarà affermativa, le negoziazioni con i rossoneri riprenderanno. Se invece si rimarrà sulla posizione espressa una decina di giorni fa, per lui si apriranno nuovi scenari di calciomercato, visto che un doppio rifiuto potrebbe portare il Milan a pensare alla cessione per non rischiare di perderlo a parametro zero.

Dall'amministratore delegato dei rossoneri Marco Fassone arrivano ancora parole di apertura nei confronti del portiere, ma il dirigente ha tenuto a precisare che la società non ha intenzione di attendere una risposta oltre il 3 luglio, data dell'inizio del ritiro.