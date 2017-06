Fassone ha parlato a Milan TV al termine della finale scudetto Roma-Milan degli Allievi Under 16: sul fronte Donnarumma arrivano segnali di disgelo.

di Vinicio Marchetti

Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli hanno staccato per qualche ora dimenticando le vicende di calciomercato del Milan. I due dirigenti rossoneri hanno assistito alla finale degli Allievi Under 16, vinta 5-2 dai rossoneri contro la Roma.

Ovviamente, in casa Milan, continua a tenere banco la questione Donnarumma. L'amministratore delegato ha fatto il punto della situazione ai microfoni di "Milan TV".

Non ci sono novità. Siamo in attesa e vorremmo avere più certezze possibili entro il 3 luglio.

Calciomercato Milan, Donnarumma : segnali di disgelo

Se da un lato è evidente quanto Fassone non voglia sbilanciarsi, dall'altro è palese che il Milan non sta più cercando alternative nel ruolo di portiere. Al momento tutti gli indizi portano al lieto fine. La società si sta muovendo a fari spenti per trovare il giusto compromesso con Raiola. Il rinnovo, come tutti hanno compreso, sarebbe la soluzione migliore per Donnarumma.

Il Milan deve ancora iniziare il suo mercato

Marco Fassone continua a sperare in una permanenza in rossonero di Donnarumma, e intanto continua la campagna di rafforzamento: