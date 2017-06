Andrea Conti è ad un passo dal Milan: la distanza con l'Atalanta è quasi del tutto colmata, gli orobici cederanno il giocatore senza ricevere contropartite.

un'ora fa di Massimiliano Rincione

Andrea Conti è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore del Milan. L'accelerata decisiva sembra finalmente arrivata, con i rossoneri che si sono decisi a compiere quello sforzo per far crollare le resistenze dell'Atalanta. La distanza tra domanda e offerta sarebbe stata annullata (il gap da colmare era vicino ai 2 milioni di euro), il Diavolo si accinge quindi a chiudere un altro colpo nel suo brillante calciomercato.

Nulla da fare per l'Inter, che seppur tardivamente aveva tentato l'inserimento nella corsa al giocatore offrendo ben 28 milioni di euro alla Dea. Mario Giuffredi, agente di Conti, era stato chiaro sin dalla fine del campionato: il ciclo del suo assistito all'Atalanta era terminato. Troppo grandi le lusinghe di un Milan alla ricerca di giovani e rampanti prospetti sul calciomercato, sulle cui spalle graveranno le aspettative legate alla attesissima rivoluzione cinese. L'Atalanta non riceverà alcuna contropartita tecnica dai rossoneri: l'approdo dell'attaccante della Nazionale Under-20 Luca Vido era infatti slegato dalla trattativa per l'ex Lanciano. Gli eventuali arrivi di calciatori ambiti dagli orobici quali Gabriel Paletta, Gianluca Lapadula e Matteo Pessina non saranno dunque figli di una maxi-operazione.

Dopo 33 presenze stagionali, condite da 8 reti e 4 assist con la maglia dei nerazzurri di Bergamo, per Conti si aprono le porte di una delle big del calcio nostrano. L'esterno difensivo, attualmente impegnato nella spedizione europea della Nazionale Under-21 di Gigi Di Biagio, avrà probabilmente modo di siglare il suo contratto con la compagine meneghina già nella sede del ritiro azzurro, per aggregarsi - al termine della rassegna e di un po' di meritate vacanze - agli uomini di Vincenzo Montella. Fasce rifondate per il Milan, che con Andrea Conti da un lato e Ricardo Rodriguez dall'altro chiude un reparto esterni tra i più competitivi di tutta la Serie A.

Andrea Conti festeggia il gol siglato contro il Crotone.

Non solo calciomercato in entrata però per il Milan, alle prese con la spinosa risoluzione del caso Donnarumma: il portierino azzurro vede infatti aumentare di giorno in giorno le piccole chances relative alla permanenza in rossonero, anche in virtù dell'apertura da parte della società. Il dirigente ha reso nota la disponibilità nell'aspettare una decisione definitiva del portiere, pur facendo capire come sia necessario ottenere una risposta entro e non oltre il 3 luglio. Non un ultimatum stavolta, ma più una data indicativa per capire se e come ci potranno essere dei passi decisivi per la possibile permanenza di Donnarumma alle dipendenze di Montella, Raiola permettendo.