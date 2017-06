Il tecnico dei nerazzurro parla del centrocampista della Fiorentina che si avvicina sempre più alla Pinetina: "A centrocampo può giocare ovunque, difficile rubargli palla".

Il calciomercato dell'Inter sta per decollare. A breve Spalletti abbraccerà i primi rinforzi, a iniziare da Borja Valero e Milan Skriniar. Per il primo i nerazzurri hanno offerto 5 milioni più bonus, la Fiorentina ne chiede invece 8 più bonus. L'accordo è vicino, quello tra giocatore e club è stato già trovato: il classe 1985 firmerà un triennale da tre milioni di euro più bonus.

Dal centrocampo alla difesa, dove il nome forte in casa Inter è quello di Skriniar, difensore slovacco classe 1995 della Sampdoria. L'Inter offre 20 milioni più il cartellino di Caprari, valutato 12 milioni. La fumata bianca arriverà nelle prossime ore.

Non solo calciomercato in entrata, in uscita ci sono Banega e Jovetic. Il Siviglia prepara 20 milioni per i cartellini di entrambi i giocatori, la trattativa prosegue serrata ed è in dirittura d'arrivo.

Luciano Spalletti, nuovo tecnico dell'Inter

Calciomercato Inter, parla Spalletti

In un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha parlato di obiettivi, calciomercato e tanto altro. Il tecnico ex Roma ha avuto anche modo di "accogliere" Borja Valero: