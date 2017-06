Il Barcellona ha alzato l'offerta per Dembelé, portandola da 50 a 70 milioni. Il Borussia Dortmund però ne pretende ben 90: si continua a trattare.

Una cessione all’anno. Almeno una all’anno. I tifosi del Borussia Dortmund ormai sono abituati. Prima Gotze, poi Lewandowski, infine Hummels, Gundogan e Mkhitaryan. In questa finestra di calciomercato potrebbe partire uno fra Pierre-Emerick Aubameyang e Ousmane Dembele. Situazioni diverse, ma entrambe in evoluzione.

Aubameyang voleva andare in un club con uno status superiore a quello del Borussia Dortmund. Un club che possa vincere subito. Lo voleva il Psg, ma l’addio del direttore sportivo Kluivert ha fatto cambiare i piani della società francese. Possibile quindi che resti. Serve infatti un’offerta di 70 milioni di euro entro il 27 luglio. Altrimenti non se ne andrà.

Dembelé piace invece al Barcellona, ma il Borussia Dortmund non ha necessità di venderlo. I tedeschi lo hanno riscattato durante il calciomercato di un anno fa, pagandolo 15 milioni al Rennes. Per cederlo ora chiedono 90 milioni. Sarebbe, per distacco, la cessione più remunerativa della storia della Bundesliga.

Il Barcellona, già nei giorni scorsi, aveva offerto 50 milioni al Borussia Dortmund per Dembelé. I tedeschi però hanno rifiutato. Troppo bassa l’offerta, non valeva nemmeno la pena trattare. E allora i catalani hanno notevolmente alzato l’offerta: 50 milioni cash più 20 milioni di bonus legati ai risultati del Barcellona. Si comincia a ragionare. Il Borussia Dortmund non ha accettato la proposta, ma ora se ne può parlare.

Ufficialmente però i dirigenti del club giallonero continuano a fare muro. L’obiettivo è incassare ancora di più. Più anche di quanto ottenuto dal Wolfsburg per Kevin De Bruyne (74 milioni di euro, cessione record per la Bundesliga). Per questo il direttore sportivo Zorc è rimasto abbottonato:

Dembelé ha un contratto ancora lungo con noi. Facciamo affidamento su di lui. Non ci sono trattative in corso, giocherà con noi anche l’anno prossimo.

Parole chiare e precise, ma non per forza vere. Anche perché durante il calciomercato non c’è nulla di vero, perché tutto può cambiare. Specie se il Barcellona dovesse alzare ulteriormente l’offerta. D’altronde i tifosi del Borussia Dortmund ci sono abituati: una cessione all’anno. Almeno una all’anno. Per continuare a crescere.