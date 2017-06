Wenger pur di portarlo a Londra è pronto a sborsare 44 milioni: sarebbe l'acquisto più costoso della storia del club, battendo il record di Ozil pagato 42 nel 2011.

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Il primo acquisto della sessione di calciomercato. E sarebbe subito il più pagato. Di sempre, s’intende. L’Arsenal sta trattando Alexandre Lacazette col Lione. L’attaccante francese può esser pagato 44 milioni di euro. Mai i Gunners hanno sborsato tanto per un singolo giocatore. Il record è di Ӧzil, pagato 42,5 nel 2011.

Il francesissimo Arsene Wenger ha sempre avuto un occhio particolare per i suoi connazionali. Da Henry a Pires, da Sagna a Viera. Per questo l'indiscrezione è verosimile. Lacazette ha deciso di lasciare il Lione. Vuole vincere, vuole giocare ad alti livelli. L’Arsenal si vuole rilanciare dopo alcune stagioni deludenti. I presupposti ci sono tutti.

In questa stagione Lacazette, che a 26 anni ha giocato solo con il Lione, ha segnato 37 gol in 45 partite complessive. È esploso definitivamente. E l’Arsenal vuole prenderlo prima che altri club si intromettano. Per questo la trattativa è subito partita in quarta. Offerta altissima, anche perché Wenger vorrebbe fosse lui il primo colpo di calciomercato.

Con Lacazette l'Arsenal di Wenger potrebbe vincere la Premier League?



L’Arsenal in realtà ha sognato di aprire la finestra di calciomercato prendendo Kylian Mbappe dal Monaco, ma costa troppo. Wenger, che vuole riuscire a creare una squadra capace di lottare per il titolo (i Gunners hanno vinto solo uno degli ultimi 15 campionati), ha quindi virato su Lacazette.

In 203 partite nella Ligue 1 con il Lione Lacazette ha realizato 100 gol, che in totale ha segnato 129 reti in 275 apparizioni. In carriera ha però vinto solo una coppa di Francia. Troppo poco per un talento come il suo. Per questo sta seriamente pensando di trasferirsi all’Arsenal e continuare la tradizione dei grandi campioni francesi. Prima però il Lione, che per lui chiede 50 milioni, deve accettare l’offerta dei Gunners. Sarebbe il primo colpo del calciomercato dei londinesi, e sarebbe subito il più pagato. Di sempre, s’intende.