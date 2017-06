In esclusiva su Fox Sports torna la Chinese Super League: live Tianjin Teda-Guangzhou R&F (sabato alle 13.35) e Guangzhou Evergrande-Hebei Fortune (domenica alle 13.35).

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa

Con i principali campionati europei giunti al termine continua in Cina la Chinese Super League. Fox Sports propone in diretta due match nel weekend. La prima partita in diretta sabato 24 giugno alle 13.35 su Fox Sports sarà tra il Tianjin Teda di Obi Mikel e il Guangzhou R&F. Domenica, invece, alle 13.35 su Fox Sports il Guangzhou Evergrande Taobao di Paulinho e Jackson Martinez ospita il Hebei China Fortune.

Chinese Super League: il programma su Fox Sports

SABATO 24 GIUGNO

· Tianjin Teda - Guangzhou R&F in diretta alle 13:35 su Fox Sports (telecronaca di Edoardo Testoni)

DOMENICA 25 GIUGNO

· Guangzhou Evergrande Taobao - Hebei China Fortune in diretta alle 13:35 su Fox Sports (telecronaca di Dario Mastroianni)