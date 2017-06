In esclusiva su Fox Sports Big3, la lega di basket 3 vs 3 con le ex stelle NBA: a partire dal 26 giugno ogni lunedì notte alle 2.00 e in replica martedì alle 17.15 e alle 21.30.

0 condivisioni 0 stelle

1 ore fa

Da Allen Iverson a Chauncey Billups, da Jason Williams a Steve Francis. Le ex stelle dell’NBA saranno protagoniste del Big3, la nuova lega di 3 contro 3 finanziata dal rapper Ice Cube, che girerà i palazzetti d'America. Fox Sports trasmetterà a partire dal 25-26 giugno ogni lunedì notte alle 2.00 tutte le partite in diretta e le replicherà il martedì seguente alle 17.15 e in prima serata alle 21.30 con il commento in italiano di Andrea Solaini e Tommaso Marino fino alla finale del 26 agosto.

Le squadre che comporranno la lega sono 8: The Killer 3s con Chauncey Billups capitano, Trilogy con Kenyon Martin capitano, 3’s Company con Allen Iverson capitano e coach, 3 Headed Monsters con Rashard Lewis e Jason Williams capitani, Ghost Ballers con Mike Bibby capitano, Tri-State con Jermaine O’Neal capitano, Power con Cuttino Mobley e Corey Maggette capitani e Ball Hogs con Brian Scalabrine capitano.

La Big3 debutterà alla Barclays Center di Brooklyn, la casa dei Nets e in ogni giornata saranno presenti tutte e 8 le squadre. Ogni partita termina quando una delle due squadre raggiunge quota 60 punti e la grande novità è il tiro da 4 punti; sul parquet sono presenti 3 aree circolari con il numero 4 da dove è possibile far scoccare il tiro che vale più di tutti.

Sono moltissime le ex star NBA che torneranno sul parquet: Jermaine O’Neal Kenyon Martin, Jason Williams, Mike Bibby, Bonzi Wells, Rashard Lewis e Stephen Jackson. Ci sono anche diverse conoscenze del campionato italiano come gli ex giocatori della Virtus Earl Boykins e Ndudi Ebi e l'ex Olimpia Milano Lee Nailon. E ci saranno star anche in panchina, nel ruolo di coach: Gary Payton, Charles Clyde, Drexler Oakley, Julius Erving e George Gervin. Il 3 vs 3 sarà anche disciplina olimpica dalle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.

Big3, il 3 vs 3 delle ex stelle NBA: il programma su Fox Sports

Di seguito le 10 tappe, tutte in esclusiva su Fox Sports: