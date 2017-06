Ancora un altro record stabilito da MJ: la sua divisa degli Stati Uniti con la quale ha vinto il primo oro olimpico è la più costosa della storia.

28 minuti fa di Marco Ercole

Il vantaggio di essere una leggenda consiste anche in questo. Nel riuscire a stabilire nuovi record, anche a distanza di anni dal tuo addio all'attività professionistica. Così, Michael Jordan, probabilmente il giocatore più forte nella storia del basket, sicuramente il migliore del ventesimo secolo, continua a infrangere limiti come ha sempre fatto nel corso della sua carriera.

Ci riesce anche da dietro una scrivania, nel suo nuovo ruolo di presidente degli Charlotte Hornets e senza dover muovere un dito. Ci ha pensato un altro, probabilmente un perfetto sconosciuto per Jordan, a muovere quel dito e cliccare sul tasto "Buy".

Un suo estimatore, infatti, ha deciso di investire una discreta cifra per acquistare una maglia utilizzata da Michael Jordan. Un'operazione semplice, direte voi. Ma in realtà è frutto di una scelta che per forza di cose deve essere stata molto ragionata, forse tormentata, a prescindere dalle evidenti ampie disponibilità economiche dell'acquirente. Perché spendere così tanti soldi per una maglia sportiva non lo aveva mai fatto nessuno.

La maglia di Michael Jordan alle Olimpiadi del 1984

Maglia di Michael Jordan venduta a 273mila dollari

Sono infatti ben 273.904 i dollari che l'anonimo acquirente ha deciso di investire per accaparrarsi la maglia con la quale Jordan ha giocato le Olimpiadi del 1984, la sua prima vera competizione di alto livello, cui approdò senza neanche una partita tra i professionisti. È lì che è nato il suo mito, insomma, ed è per questo che il suo tifoso ha deciso di svenarsi per mettere quel cimelio nella sua abitazione.

Lo ha fatto attraverso il sito internet greyflannelauctions.com, un portale che non consente di conoscere le identità del venditore e del compratore, ma che certifica l'autenticità del prodotto in vendita e il fatto che sia stata realmente indossata da Michael Jordan.

Si tratta di un record, perché prima di questo investimento, il più oneroso in tema di magliette sportive apparteneva alla divisa di Julius Erving con gli ABA Virginia Squires, venduta nel 2011 per 190414 dollari. MJ è andato così a prendersi un altro primato, dopo aver infranto proprio la settimana scorsa quello delle scarpe più pagate di sempre: anche in questo caso si tratta di quelle utilizzate nelle Olimpiadi di Los Angeles del 1984, vendute a 190373 dollari.