Sia per il fuoriclasse argentino che il padre Jorge la pena detentiva è stata trasformata in sanzione pecuniaria di 435mila euro.

0 condivisioni 0 stelle

14 minuti fa di Marco Ercole

In pochi avevano pensato che un calciatore del calibro di Leo Messi potesse realisticamente finire in prigione per evasione fiscale, ma si è trattato di una possibilità più che concreta, vista la recente condanna a 21 mesi di reclusione stabilita dalla giustizia spagnola. Il riferimento è alla frode al fisco negli anni 2007, 2008 e 2009, nei quali la stella del Barcellona ha evaso 4,1 milioni di euro.

Ovviamente è stato però trovato un modo per mediare e con un po' di buon senso da parte di tutti, Leo Messi e suo padre Jorge (anch'egli coinvolto e condannato allo stesso modo del figlio, anche se con 6 mesi in meno di carcere), sono riusciti a scampare definitivamente da questo rischio di detenzione.

Come riportato dall'EFE, infatti, è stata accolta la richiesta di sospensione della pena detentiva per entrambi i Messi, che se la caveranno complessivamente con due multe da 435mila euro, suddivisi tra i 255mila di Leo e i restanti 180 di Jorge. Il pubblico ministero ha accettato di sospendere la pena, ma nei prossimi tre anni non dovranno uscire altre condanne di questo tipo nei loro confronti, perché in quel caso il carcere sarebbe quasi inevitabile.

Messi, evasione fiscale: niente carcere

Il processo era nato per via degli introiti derivanti dallo sfruttamento dei diritti d'immagine del giocatore, attraverso una rete di società intermediarie tra il 2007 e il 2009. Questa condanna è stata la prima per Leo e Jorge Messi ed è proprio utilizzando questa motivazione, così come il fatto che l'argentino abbia già pagato al fisco i 4,1 milioni contestati, che hanno fatto in modo che venisse accettata la richiesta di tramutare la pena da detentiva in pecuniaria.