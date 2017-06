Ritorno in campo da incubo per l'ex Inter: due autogol, sconfitta per 3-0 del suo Avai contro la Fluminense e fischi al momento della sostituzione.

4 ore fa di Andrea Pettinello

Non è bastata l'esperienza accumulata durante i suoi anni in Italia, come non sono bastati 4 scudetti, 1 Champions League, 1 Coppa del Mondo per Club oltre alle 2 Coppa America e alle 2 Confederations Cup conquistate con la nazionale per evitare i fischi dei suoi nuovi tifosi e una sostituzione che, a quasi 36 anni, difficilmente riesce a mandare giù.

Maicon Douglas Sisenando, conosciuto da tutti semplicemente come Maicon, è tornato in campo dopo quasi un anno di inattività vestendo la maglia dell'Avai, squadra neopromossa nella Serie A brasiliana, con l'obiettivo di rimettersi in gioco e provare a chiudere la sua plurititolata carriera nel migliore dei modi.

Maicon, autogol e fischi

Il suo nuovo esordio è stato un incubo senza precedenti: due autogol nel 3-0 subito dalla sua squadra contro la Fluminense e la bocciatura del tecnico che nella ripresa lo ha sostituito. Per Maicon, forse, sarebbe stato meglio continuare ad allenarsi e temporeggiare qualche settimana in più prima di dare la propria disponibilità all'allenatore.

Prima un colpo di testa nella sua porta, poi la deviazione decisiva sul tiro di Mascarenhas: Maicon non ha brillato e ha anche dimostrato troppa superficialità e poca attenzione. Al momento della sostituzione sono piovuti in campo fischi a sottolineare la sua prova deludente.

L'avventura di Maicon è iniziata nel peggiore dei modi, ma di tempo per far sbollire la rabbia dei tifosi ne avrà eccome.