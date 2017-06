Julian Pollersbeck, grande fan di Donnarumma, è il portiere della Germania U21. Eppure fino a pochi mesi fa non aveva ancora esordito nel calcio professionistico.

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Un dubbio, dovuto allo sconforto. Julian Pollersbeck fino a pochi mesi fa non giocava. Ad onor del vero lo faceva, ma solo con la seconda squadra del Kaiserslautern, vale a dire in un campionato dilettantistico. Preoccupato perché a 22 anni non aveva ancora mai giocato tra i professionisti, Julian si è fermato a ragionare sul proprio futuro.

Il padre è insegnante di tennis e lui ha sempre giocato a buoni livelli. Inoltre il ruolo di portiere non lo stuzzicava più di tanto. Spesso, durante le partite d’allenamento chiedeva di esser schierato a centrocampo. Lì era più coinvolto nel gioco, si divertiva di più. Per questo ha pensato seriamente di smettere col calcio e dedicarsi ad altro. Il tennis forse, o gli studi e quindi il lavoro.

Ma all’improvviso Pollersbeck ha sentito parlare di Gianluigi Donnarumma. Un portiere di 5 anni più giovane di lui, titolare nel Milan. Un club di grandissima tradizione. In Germania società come quella rossonera sono molto ben viste proprio per la storia che incarnano. Lo dimostra la polemica intorno al Lipsia. E Pollersbeck è stato colpito proprio da Donnarumma.

Mentre lui, a 21-22 anni, faticava a capire cosa fare della propria vita, Donnarumma era già titolare di uno dei club più prestigiosi del mondo. E trasmetteva grande sicurezza. Proprio questo ha fatto fare uno scatto mentale a Julian, che ha capito di doversi concentrare su un unico obiettivo.

Ha quindi scelto la porta e il destino lo ha aiutato. Perché Weis, portiere titolare del Kaiserslautern, alla quarta di campionato è stato espulso e Pollersbeck, a 22 anni, ha potuto esordire fra i professionisti. E lo ha fatto talmente bene che non è più uscito dalla porta. A dicembre, in occasione della sosta invernale, aveva deciso di andare a Londra col fratello per assistere al mondiale di freccette.

Avendo preso il posto da titolare ha deciso di allenarsi con maggiore intensità e di rinunciare al viaggio. In questa stagione nessun altro portiere della Serie B tedesca ha una percentuale di parate così alta. Ed è arrivato a giocarsi l’Europeo da titolare. Proprio contro Donnarumma, che aiutò Pollersbeck a prendere una decisione importante. Dopo che lo sconforto gli aveva fatto venire un dubbio.