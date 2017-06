A distanza di 5 mesi l'arbitro di quella partita torna a parlare della decisione che ha scatenato le polemiche: "Un errore enorme, ma ho delle attenuanti".

1 ore fa di Marco Ercole

È il 76' della partita tra Betis e Barcellona dello scorso 29 gennaio, i padroni di casa sono passati a sorpresa in vantaggio appena 120 secondi prima con un gol di Alegria e i catalani si sono gettati in avanti alla ricerca disperata del pareggio. Lo trovano grazie un'azione travolgente che porta alla sfortunata deviazione nella propria porta di Piccini.

Il suo compagno di squadra Mandi con un tentativo disperato prova a salvare la situazione e spedire il pallone più lontano possibile, ma ci riesce troppo tardi, quando ha già varcato la linea di porta. Peccato però che l'arbitro, il signor Hernandez Hernandez, non se ne avveda e lasci proseguire il gioco come se non fosse successo niente.

Successivamente il Barcellona riesce comunque a pareggiare con Luis Suarez, ma la polemica per il gol fantasma non si è certo fermata lì. In Spagna hanno cominciato a chiedere a gran voce la moviola in campo, il dibattito è divampato in tutto il Paese.

Betis vs Barcellona, Hernandez Hernandez e il gol fantasma

E la "colpa" è sua, di Alejandro José Hernandez Hernandez, l'arbitro di quella gara, che non si è accorto di quel gol fantasma. A distanza di quasi 5 mesi, proprio il diretto interessato è tornato sull'argomento, spiegando durante il programma "El arbitraje desde dentro" cosa è accaduto allo stadio Benito Villamarín di Siviglia:

Quando si rivedono le immagini mi sento molto toccato, perché in gioco c'è il prestigio professionale dell'arbitro. Quella del Barcellona era una giocata molto chiara, enormemente chiara. E non averla potuta vedere ha creato un danno mediatico e calcistico importante. È un errore chiarissimo, così come è altrettanto chiaro però il fatto che se ho davanti a me tre persone non possa vederlo.

Hernandez Hernandez ammette dunque l'errore commesso ai danni del Barcellona, ma cerca un'attenuante nel posizionamento sfortunato che gli ha impedito di vedere la dinamica dell'azione:

Io capisco la rabbia di molte persone, ma era davvero impossibile vedere il pallone dentro la linea. È stata un'azione molto rapida, il mio assistente non ha potuto vedere e io non ho potuto aiutarlo.

Si è preso la responsabilità anche per il suo assistente. Ma se per lui la variabile della prospettiva può essere utilizzata per discolparsi, per il guardalinee la stessa teoria regge decisamente molto meno.