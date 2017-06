Molte le richieste sui social network di questa nuova funzione. La EA Sports ha spiegato che prima però vanno potenziati i sistemi di connettività.

L'uscita di FIFA 18 è stata fissata al prossimo 29 settembre, il 26 per chi deciderà di prenotare online la sua versione. Nonostante questo, però, cominciano a esserci le prime critiche e lamentele. Neanche un mese fa era nata quella riguardo le quotazioni di Cristiano Ronaldo, ritenute esagerate rispetto a quelle che sono le sue reali caratteristiche.

Adesso è il turno di una nuova modalità, assente nel prossimo titolo della EA Sports, ma che tanti utenti vorrebbero e chiedono da tempo. Si tratta della modalità "spettatore", quella per intenderci è già presente anche in Battlefield, Call of Duty e League of Legends, in cui è possibile collegarsi ai server di riferimento e osservare altri utenti giocare online.

Una sorta di rivisitazione del voyeurismo (in senso tecnologico, s'intende) che effettivamente permetterebbe a FIFA 18 di fare un bel passo in avanti, soprattutto in un'epoca in cui milioni di giocatori in tutto il mondo partecipano a FIFA Ultimate Team.

FIFA 18 e l'assenza della modalità "spettatore"

Ecco perché sul profilo Reddit di FIFA 18 è stato aperto un nuovo thread, in cui gli utenti hanno chiesto pubblicamente l'introduzione di questa nuova modalità "spettatore". Uno dei punti salienti è riassumibile in questo commento:

Immaginate se si potesse assistere ai match dei nostri amici, ma anche partite casuali o sfide di FUT.

Viene fatto notare che dovrebbe essere introdotta in concomitanza anche la possibilità di non mostrare la tua "presenza" sugli spalti della partita in questione, per chi volesse mantenere nascosta la propria identità. Un po' come gli osservatori che nel calcio reale assistono alle gare in incognito.

La richiesta principale comunque resta la prima, quella di introdurre la modalità "spettatore" allo stesso modo degli altri titoli, quindi con la possibilità di gestire liberamente la telecamera e, volendo, concentrarsi su zone del campo differenti da quelle inquadrate nel corso dello svolgimento della partita.

La EA Sports punta su rafforzamento server

L'opinione comune degli utenti è che introdurre la modalità "spettatore" attualmente non convenga a FIFA 18, dal momento che permetterebbe di vedere le incoerenze e imperfezioni del motore grafico durante le partite online. Ed effettivamente la EA Sports ha rivelato di essere la lavoro per superare questi problemi.

Sotto questo punto di vista in particolare si è espresso a Dream Team Gaming anche il produttore associato del videogame, Sam Rivera

In passato è stato deciso di piazzare dei server in tutto il mondo, ma le persone lontane da questi server avrebbero certamente avuto problemi di ritardi nella connessione. Per questo adesso c'è un team di lavoro che si sta concentrando proprio su questo problema, per risolverlo e garantire la migliore esperienza di gioco possibile.

La volontà di migliorare c'è, ma questa va a scontrarsi con i limiti tecnici e logistici:

Per ovvie ragioni geografiche non sarà facile, ma siamo consapevoli del fatto che alcune persone stiano vivendo delle esperienze di gioco cattive, soprattutto nelle partite di competizione. Perdere una sfida per problemi di connessione potrebbe significare non qualificarsi alle Finali regionali di FUT. Per questo ci stiamo lavorando, anche se è tecnicamente complicato.

Quando (e se) la EA Sports riuscirà a risolvere questi problemi, allora probabilmente anche FIFA avrà la sua modalità "spettatore".