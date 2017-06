Il 3-0 della Slovacchia contro la Svezia complica ulteriormente i piani degli Azzurrini: per passare il girone non basta più neanche il secondo posto.

1 ore fa di Stefano Fiori

Ci mancava solo la Slovacchia. Si complicano ulteriormente i piani dell'Italia agli Europei Under 21: la vittoria per 3-0 degli slovacchi contro la Svezia, nel Gruppo A, riguarda da vicino proprio il destino degli Azzurrini di Luigi Di Biagio. Il risultato del match di ieri sera toglie infatti la possibilità di conquistare la semifinale da migliore seconda della competizione. Contro la Germania, domani 24 giugno a Cracovia (ore 20.45), servirà un'impresa.

Dopo il 2-0 all'esordio con la Danimarca, in pochi si aspettavano che il cammino di Donnarumma e compagni potesse essere così in salita: il ko per 3-1 di mercoledì contro la Repubblica Ceca di Schick ha però messo in seria discussione l'ingresso tra le migliori quattro squadre del torneo.

Alla vigilia dell'ultima giornata del Gruppo C, l'Italia è terza con 3 punti: gli stessi dei cechi, che dalla loro hanno però lo scontro diretto. Per la nostra Nazionale diventa allora fondamentale non solo battere i tedeschi, ma anche passare come primi del girone: a spazzare via la chance di qualificarsi come migliore seconda, ci ha pensato proprio il rotondo successo della Slovacchia. Analizziamo allora l'incastro nato dall'intricata formula di questi Europei Under 21.

Europei Under 21, cosa serve all'Italia per arrivare in semifinale

Partiamo dalla soluzione più rosea per gli Azzurrini: domani sera a Tychy la Repubblica Ceca non supera la Danimarca, fanalino di coda del girone. In questo caso, alla formazione di Di Biagio "basterebbe" vincere contro la Germania con qualsiasi risultato. Le due rivali dello scontro diretto si troverebbero appaiate al primo posto a quota 6 punti, ma con lo scontro diretto che premierebbe l'Italia.

Europei Under 21, all'Italia serve un'impresa per conquistare la semifinale

E se invece la Repubblica Ceca battesse i danesi? Qui l'orizzonte si complicherebbe e sarebbero due gli scenari favorevoli alla Nazionale italiana: vincere contro la Germania con tre gol di scarto oppure con due reti di scarto, ma segnandone almeno tre (3-1, 4-2, 5-3 ecc.). Nella prima situazione gli Azzurrini chiuderebbero a quota sei punti, insieme a cechi e tedeschi: con gli scontri diretti in parità, la classifica avulsa vedrebbe in vantaggio la formazione capitanata da Benassi per la migliore differenza reti. Nel secondo caso, invece, anche la differenza reti tra le tre rivali sarebbe identica: il pass per arriverebbe allora dal maggior numero di gol segnati.

La classifica del Gruppo C

Perché invece non basta più arrivare secondi, battendo cioè 2-0 la Germania con la contemporanea vittoria della Repubblica Ceca? Il motivo risiede proprio nel successo della Slovacchia, che ha chiuso il Gruppo A con una differenza reti di +3: vincendo solamente per due gol a zero, la nostra Nazionale godrebbe di una differenza reti di +2. Solamente il Portogallo stasera potrebbe strappare il biglietto come migliore seconda, in caso di vittoria travolgente contro la Macedonia (i lusitani hanno una differenza reti attuale di 0).

Ricapitoliamo

Riassumiamo allora le uniche combinazioni utili agli Azzurrini per accedere alla semifinale degli Europei Under 21: