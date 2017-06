Il CSKA Mosca e il Maccabi Tel Aviv sono tra le squadre più attive al momento. In casa Barça è partita la rivoluzione, a Madrid si punta sull'usato sicuro.

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa di Alessandro Assad

Arrivano i primi colpi di mercato in Eurolega. Dopo soltanto pochi giorni dalla fine dei campionati nazionali, i dirigenti delle squadre sono già al lavoro per assemblare i team che parteciperanno all'Eurolega 2017/2018. Tra le squadre più attive in questa prima fase ci sono anche le due grandi deluse dell'ultima stagione: il Maccabi Tel Aviv e il Barcellona.

La squadra israeliana, sfumato il sogno di riportare a Tel Aviv coach David Blatt, ha scelto Neven Spahija, allenatore croato di grande esperienza internazionale. Spahija, che aveva già allenato il Maccabi nel 2006/07, nelle ultime tre stagioni è stato assistant coach agli Atlanta Hawks, in NBA.

Il Maccabi ha poi chiuso anche per i primi due innesti: il playmaker John DiBartolomeo e il centro Alex Tyus. L'MVP dell'ultimo campionato israeliano ha firmato un contratto fino al 2020 ed è alla prima esperienza in Eurolega; per il lungo ex Cantù, invece, si tratta di un ritorno a Tel Aviv visto che ha vestito la maglia del Maccabi dal 2013 al 2015 vincendo anche un'Eurolega.

L'MVP del campionato israeliano John DiBartolomeo

Thomas Heurtel, uno dei giocatori più ricercati in Eurolega

Il Barcellona, dopo aver scelto Sito Alonso come nuovo allenatore, ha ufficializzato l'arrivo del nuovo playmaker. Si tratta di Thomas Heurtel, giocatore francese che nelle ultime tra stagioni ha vestito la maglia dell'Efes, in Turchia. Il play è il primo tassello del nuovo Barça voluto da Alonso, che si dovrà comporre di 14 giocatori per affrontare al meglio la prossima Eurolega.

Heurtel lascia la Turchia dopo tre stagioni

Su Heurtel c'era anche il forte interesse del Valencia. I vincitori della Liga spagnola hanno cambiato allenatore, affidando la guida tecnica a Txus Vidoretta, che nell'ultima stagione era a Tenerife. E proprio da Tenerife potrebbe arrivare Aaron Doornekamp come rinforzo in vista della prossima stagione.

Rimanendo in Spagna, il Real Madrid ha deciso di ripartire dalle certezze. Dopo aver confermato coach Pablo Laso, la squadra madrilena ha rinnovato per un anno il contratto di Anthony Randolph e per due stagioni quello di Felipe Reyes. Il nuovo Baskonia di Pablo Prigioni, invece, ha firmato Vincent Poirier, il lungo francese che nell'ultima stagione era al Paris Levallois e tratta con forte interesse l'italo-uruguaiano Jayson Granger dell'Efes.

Westermann ha lasciato lo Zalgiris per unirsi al CSKA

Anche il CSKA Mosca è parecchio attivo sul mercato. I campioni di Russia, in attesa di scoprire il destino di Milos Teodosic, hanno rinnovato il fino 2020 il contratto di Andrey Vorontsevich e hanno ufficializzato l'arrivo di Will Clyburn dal Darussafaka e di Leo Westermann dallo Zalgiris. La squadra lituana, intanto, ha messo sotto contratto Aaron White, ala americana proveniente dallo Zenit San Pietroburgo. Sempre in Russia, il Khimki ha scelto il nome del nuovo allenatore: si tratta di Georgios Bartzokas, che torna in Russia dopo un anno al Barcellona.

Strelnieks è un nuovo giocatore dell'Olympiacos

Infine, l'Olympiacos ha scelto il nome del sostituto di Daniel Hackett. Si tratta di Janis Strelnieks, playmaker lettone che nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del Bamberg, in Germania.