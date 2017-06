Scandalo doping sul River Plate

Lucas Martínez Quarta e Camilo Mayada non hanno superato controlli tenuti dopo due partite di Copa Libertadores: rischiano fino a 2 anni di squalifica.

19 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Daniele Minuti

Il calcio argentino è scosso da un inaspettato scandalo doping: due giocatori del River Plate, Lucas Martinez Quarta e Camilo Mayada, sono risultati positivi a dei controlli compiuti dopo le partite di Copa Libertadores giocate nelle ultime settimane. A questi si aggiungerebbe un terzo calciatore, Sebastian Driussi, per il quale però manca ancora la conferma ufficiale.

La CONMEBOL, la Confederazione Sudamericana del Calcio, ha informato la squadra argentina del risultato dei test a cui sono stati sottoposti i loro giocatori, che non li hanno superati per quello che al momento pare essere l'uso eccessivo di un diuretico.

Al momento i giocatori coinvolti ufficialmente sono soltanto Martinez e Mayada, ma i media argentini riportano che presto arriverà la notifica al River Plate anche per Sebastian Driussi, che in questa sessione di calciomercato era stato accostato a Sampdoria, Roma e Inter, per via di un controllo non superato dopo la partita contro Independiente Medellin.

Lucas Martinez Quarta è risultato positivo all'antidoping

Doping, positivi due giocatori del River Plate

Il primo episodio della vicenda doping in cui è coinvolto il River Plate risale al 10 maggio, data in cui si è disputata la partita di Libertadores contro l'Emelec e dopo la quale Lucas Martínez Quarta non avrebbe superato un controllo antidoping per via dell'assunzione eccessiva di un farmaco diuretico. Dopo la notifica del risultato del test, il River aveva annunciato che avrebbe effettuato le controanalisi ma ieri la situazione si è aggravata per via della comunicazione della CONMEBOL di un altro caso analogo che coinvolge Camilo Mayada, risultato positivo in un controllo tenuto dopo l'incontro fra River e Independiente Medellin del 25 maggio

Secondo il quotidiano sportivo Ole, nella stessa partita, anche Sebastian Driussi non avrebbe superato il test antidoping ma sull'attaccante sono arrivate le smentite ufficiali da parte del club, che ha commentato l'accaduto con un comunicato. La società argentina ha confermato i nomi di Martinez Quarta e Mayada, ipotizzando che la loro positività sia dovuta ad una partita di integratori multivitaminici risultata contaminata.

Se il River Plate dimostrasse questo scenario, i giocatori potrebbero salvarsi da una squalifica che in caso contrario potrebbe andare dai due mesi ai due anni. Questo accadrebbe se, con le controanalisi, sarà confermato l'uso eccessivo di diuretici, prodotti non esplicitamente illegali ma il cui abuso può portare a sanzioni pesanti dato che possono essere utilizzati proprio per nascondere l'assunzione di sostanze dopanti.