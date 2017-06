Il difensore brasiliano durante una trasmissione televisiva conferma di aver dato mandato ai suoi agenti di accordarsi per la risoluzione del contratto.

2 ore fa di Luca Guerra

Sarà addio, ma senza clamore. Dani Alves e la Juventus sono ai saluti a soli 12 mesi dall’arrivo del difensore brasiliano a Torino: l’ipotesi, sollevata dopo i consigli di salutare in un futuro lontano la Vecchia Signora rivolti dall’ex terzino del Barcellona al compagno Dybala, è diventata con il passare dei giorni una solida realtà. Confermata a mezzo intervista dallo stesso Dani Alves, ospite della trasmissione "Conversa com Bial", talk show di Rede Globo con molto seguito in Brasile.

Messaggi, quelli lanciati da Dani Alves, tesi a spazzare via le polemiche che hanno seguito il ko bianconero nella finale di Champions League contro il Real Madrid. La stagione del laterale classe 1983 aveva vissuto una svolta nella seconda parte, con l'inserimento negli schemi di Massimiliano Allegri, le prove sontuose contro Barcellona e Monaco nei quarti di finale e in semifinale di Champions e i festeggiamenti delle vittorie in Coppa Italia e Serie A.

Nelle ore successive alla notte di Cardiff, qualcosa è cambiato nel rapporto tra la Juventus e Dani Alves. Il suggerimento rivolto a Dybala durante un'intervista alla televisione brasiliana Canais Esporte Interativo ha rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sarà addio, ma senza polemiche.

Dani Alves, sarà addio alla Juventus: "Guardiola? Lo ammiro"

L'avventura italiana di Dani Alves durerà quindi un solo anno e andrà in archivio con 33 presenze complessive, 6 reti e 7 assist. Numeri che attestano le qualità di uno dei migliori interpreti mondiali del ruolo. Durante il talk show di Rede Globo il difensore ha anticipato le modalità del suo addio:

Ho lasciato tutto il lavoro ai miei agenti. Mi hanno detto che parleranno con me quando avranno ottenuto la risoluzione del contratto. Se me ne andrò, sarà senza alcuno scontro con la società, al contrario di quello che si racconta.

Un addio consensuale, in anticipo di un anno sulla naturale scadenza del legame contrattuale tra Dani Alves e la Juventus. Arrivato a parametro zero dal Barcellona, il numero 23 è presto diventato l'idolo dei tifosi anche per la sua esuberanza fuori dal campo. Rapporti deteriorati negli ultimi giorni: Dani Alves, però, la prende con filosofia e pensa alle altre passioni fuori dal campo, spesso protagoniste nei suoi video postati su Instagram.

Non si può mai smettere di fare quello che si ama e io amo la musica. La musica è la mia passione, il calcio un hobby.

Dani Alves, tempo di saluti con la Juventus

Il futuro? Non è un mistero che l'indice di gradimento del Manchester City per Dani Alves sia elevato. La soluzione inglese piace al difensore, che non ha risparmiato lodi per Josep Guardiola, allenatore dei Citizens e sua guida ai tempi di Barcellona:

Il Manchester City sarà la mia prossima squadra? Tutti conoscono la mia ammirazione per Pep Guardiola...

Presente e futuro ben chiari, senza smentite. Dani Alves-Juventus, i titoli di coda sono pronti a scorrere.