L'esterno dalla Colombia invia un messaggio d'amore alla Vecchia Signora e giura di voler restare a Torino fino alla scadenza del contratto.

4 ore fa di Luca Guerra

Non vuole che la sua ultima immagine in bianconero sia quella della finale di Champions League persa a Cardiff lo scorso 3 giugno contro il Real Madrid, con una mesta uscita dal campo dopo l’espulsione rimediata sul punteggio di 3-1 per i blancos per un ingenuo pestone a Sergio Ramos. Il messaggio di Juan Cuadrado è chiaro: vuole restare alla Juventus, nonostante le voci di mercato che vogliono l’esterno colombiano tra i potenziali calciatori in odor di cessione tra quelli alla corte di Massimiliano Allegri.

Negli scorsi giorni le voci su una potenziale partenza dell’ala classe 1988, arrivata a Torino nell’estate 2015, si erano rincorse a ritmi frenetici, con Paris Saint-Germain e Arsenal alla finestra. A stoppare i rumors ci ha pensato lo stesso Cuadrado, intervenuto sul tema in Colombia, a Medellin, dove era presente per un evento organizzato dalla sua fondazione benefica, al quale prenderà parte anche l'ex juventino Paul Pogba: con poche ma significative parole ha derubricato il suo nome dall'elenco dei possibili partenti, che ad oggi comprende anche Neto, Lemina, Asamoah e Dani Alves.

Un messaggio chiaro, quello del numero 7 della Juventus, intenzionato a rincorrere in bianconero quella Champions League svanita nella serata di Cardiff, amara per lui e i suoi compagni:

Ho rinnovato con la Juve fino al 2020 e, con l’aiuto di Dio, resterò in bianconero fino ad allora.

Arma tattica importante nel 4-2-3-1 allestito da Allegri nella seconda parte di stagione, protagonista nella rosa bianconera con 45 presenze stagionali arricchite da tre reti e 10 assist tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, Cuadrado dovrebbe così far parte dell'organico della Juventus 2017/2018. O almeno è questa la ferrea volontà del 29enne originario di Necoclí.

D'altronde, di essere presente anche nella Juventus che verrà Cuadrado lo aveva fatto intendere con una involontaria gaffe su Twitter lo scorso 27 aprile, quando aveva svelato la divisa de gioco della prossima stagione postando una foto alla vigilia del match che avrebbe contrapposto i bianconeri all'Atalanta. Un cinguettio rimosso dopo pochi minuti, ma rimasto in rete il tempo sufficiente per essere salvato nella memoria di migliaia di pc e smartphones. Quella maglia, a meno di clamorose novità, dovrebbe indossarla anche in campo. La Juventus continuerà a puntare sulla sua freccia?