Il portoghese non sembra intenzionato a cedere alle condizioni per patteggiare. Difficilmente cambierà qualcosa prima dell'udienza prevista il 31 luglio.

di Alberto Casella

La storia è ormai nota, tanto che soprattutto in Spagna da dieci giorni non si parla d'altro. Cristiano Ronaldo è stato denunciato per frode fiscale, accusato di aver sottratto oltre 14,7 milioni di euro al fisco spagnolo per imposte non pagate sui diritti d'immagine nel periodo che va dal 2011 al 2014.

CR7 non l'ha presa bene fin da subito, la sua reazione è stata quella del capobranco ferito, della stella offesa. Dopo un primo sfogo in cui era arrivato a sostenere che la denuncia dell'Agenzia delle Entrate iberica non fosse fondata su alcun presupposto di legge, il suo entourage gli aveva consigliato il silenzio, anche se dal Portogallo era filtrata la bomba mediatica.

Cristiano Ronaldo ha deciso: se ne va dalla Spagna, aveva scritto A Bola, quotidiano sportivo lusitano, e da lì erano partite le congetture sulle sue possibili destinazioni di calciomercato, dal Paris Saint-Germain al Manchester United e così via, oltre a quelle sul toto-sostituto, come se un fuoriclasse della sua portata potesse davvero essere sostituito.

Cristiano Ronaldo: si va al braccio di ferro col fisco spagnolo?

Quello che è certo è che se Cristiano Ronaldo, impegnato e con successo in Russia nella Confederations Cup, si è adattato a mantenere un maggiore riserbo sulla questione, stando a quanto filtra da quella che El Pais chiama Cristianorolandia - definendola come un'accozzaglia di consiglieri e assistenti che fanno a gara per parlare tutti insieme - il fuoriclasse del Real Madrid non ha ammorbidito le sue posizioni.

Patteggiamento o sfida?

Secondo CR7, infatti, la denuncia di frode fiscale non avrebbe alcun fondamento giuridico e lui sarebbe vittima di una clamorosa ingiustizia. Al momento il portoghese ha due possibilità. La prima è quella del cosiddetto ravvedimento operoso, che prevede il pagamento delle somme dovute e la piena collaborazione con la giustizia. Ciò gli consentirebbe di arrivare al patteggiamento che non escluderebbe la condanna, ma con le attenuanti del caso gli consentirebbe di evitare il carcere.

La seconda è quella di non arretrare di un passo, andare in giudizio e cercare di dimostrare la propria innocenza. Accettare le sfide è nel suo dna, Cristiano ha l'agonismo nel sangue e il suo temperamento lo guida alla battaglia, ma in questo caso potrebbe tradirlo. Qui non si tratta di vincere una finale o di alzare una coppa, magari dopo aver segnato una tripletta e trascinato i compagni come sa fare sul campo.

Di Maria e Carvalho a denti stretti

Qui Cristiano Ronaldo rischia di voltarsi e non trovare nessuno. La riforma del codice penale spagnolo che nel 2012 ha dato un pesante giro di vite contro i reati fiscali lascia ben poche speranze. Se non patteggia e va in giudizio c'è il rischio reale e concreto che gli venga comminata una pena senza sconti, che potrebbe arrivare fino a una dozzina di anni di reclusione.

A denti stretti, ma lo hanno capito Di Maria e Carvalho che, patteggiando, sono stati condannati nei giorni scorsi rispettivamente a due milioni e un milione di multa evitando il carcere grazie alla condizionale. E lo stesso sta per fare un altro assistito di Jorge Mendez, Falcao. Ora tocca a Cristianorolandia trovare il consiglio giusto.