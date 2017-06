Via Salah, ai dettagli la cessione di Manolas allo Zenit. Ora il nuovo direttore sportivo studia i colpi in entrata: ecco tutti gli obiettivi del club giallorosso.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

È una nuova Roma quella che sta nascendo in vista della prossima stagione. Il presidente James Pallota fa da supervisore, l’ingegnere è il nuovo ds Monchi, l’operaio, quello che mette davvero le mani sul progetto, è Eusebio Di Francesco. A Trigoria tira un'aria diversa: già non vedere più Francesco Totti in campo fa capire la dimensione del cambiamento. E il calciomercato è in continuo fermento.

Lavorano tutti a testa bassa, poche vacanze. Incontri, colloqui, idee. Per ora però si parla solo di cessioni. I tifosi sono agitati, hanno visto salutare Salah - volato a Liverpool per circa 40 milioni - e sono pronti a dire addio anche a Manolas . Incassati i soldi, il club è pronto a investire.

Monchi partirà all’attacco per fare grande una squadra che va a caccia di un trofeo da 10 anni. Si attende il decollo del calciomercato giallorosso. D’altronde Roma non è stata fatta in un giorno.

Calciomercato Roma, tutto in mano al ds Monchi: studia i colpi che verranno

Calciomercato Roma, tutte le idee dei giallorossi

Via Szczesny, il titolare sarà Alisson. Di ritorno anche Skorupski che sarà ceduto per fare cassa. Caccia allora al secondo: ipotesi Sirigu, occhi puntati anche su Sorrentino del Chievo Verona e Mirante del Bologna. Ufficializzata la cessione di Salah al Liverpool, va perfezionata quella di Manolas allo Zenit. C'è ancora una distanza tra i club: l'offerta è di 30 milioni, nella Capitale ne vogliono 35. Poi stop, inizierà il calciomercato in entrata. Di idee ce ne sono tante, si inizia dalla porta.

In difesa il restyling è già iniziato: dopo Hector Moreno ecco Karsdorp, terzino olandese classe '95 proveniente dal Feyenoord. Profilo ideale per Di Francesco, che cerca ragazzi giovani e di gamba. Lo chiamano ‘Locomotiva’ per la sua facilità di arrivare sul fondo e mettere dentro sempre cross interessanti. Una volta c’era ‘Pendolino’ Cafu, ma niente paragoni, per carità.

Nel mirino di Monchi c’è anche Foyth dell’Estudiantes, centrale classe ’98 che ha già debuttato in prima squadra. L'offerta è di 6,5 milioni, occhio però all’Atletico Madrid. Simeone vorrebbe il difensore argentino, tra i più promettenti nel suo Paese.

Calciomercato Roma, Karsdorp in azione con a maglia del Feyenoord

Attacco, chi per il dopo Salah?

La cessione di Salah al Liverpool è quella più remunerativa della storia del calciomercato della Roma. Ora però quei soldi vanno di nuovo investiti per regalare al neo tecnico un'ala perfetta per il tridente. Piace Domenica Berardi, pupillo proprio di Di Francesco. Il Sassuolo però spara alto: 50 milioni. In lista per sostituire l'egiziano c'è anche Adam Ounas, funambolo della fascia di proprietà del Bordeaux. Ha 21 anni, dribbling da vendere, ha segnato 3 gol in Ligue 1 nell'ultima stagione. C'è da battere la forte concorrenza del Napoli.

Idee partorite a Londra qualche giorno fa. Negli uffici inglesi di patron Pallotta, Monchi e Di Francesco hanno fatto il punto della situazione. Il calciomercato dovrà iniziare con il botto, le cessioni importanti hanno un po’ demoralizzato la piazza. Serve sognare, già in estate.