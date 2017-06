Il centrocampista italiano prova a forzare la mano con la dirigenza parigina, ma il suo blitz nella capitale francese si rivela infruttuoso: per Al-Khelaifi è incedibile.

3 ore fa di Marco Ercole

Si è fatto due ore di volo all'andata e altre due al ritorno. Un blitz in piena regola, quello di Marco Verratti, che ieri ha abbandonato momentaneamente le sue vacanze a Ibiza per presentarsi, in compagnia del suo agente Donato Di Campli, nella sede del Paris Saint-Germain.

Nell'agenda c'era un confronto di calciomercato con il presidente Nasser Al-Khelaifi e il nuovo ds del Psg Henrique Antero, con l'obiettivo di forzare la mano e ottenere l'ok per la sua cessione al Barcellona.

L'indiscrezione di Sport.es riguardo questo blitz di Marco Verratti a Parigi è stata confermata anche da L'Équipe, così come l'obiettivo del calciatore, cioè quello di convincere il club ad accettare di trattare con la società catalana in questa sessione di calciomercato. Il Barcellona si adatterebbe alla perfezione allo stile di gioco del regista e, soprattutto, gli permetterebbe di provare a vincere la Champions League.

Calciomercato Psg, Verratti vuole il Barcellona

Ma si è trattato di un viaggio infruttuoso: subito dopo aver manifestato le sue intenzioni (già chiarissime) di volersene andare e diventare un nuovo calciatore del Barcellona in questa sessione di calciomercato, il centrocampista della nazionale azzurra ha ascoltato il pensiero dei dirigenti del Psg. E anche in questo caso, si tratta di un concetto già ben chiaro.

La risposta di Al-Khelaifi ed Henrique è stata infatti negativa, perché il 24enne nei loro programmi (e in quelli di Unai Emery) è imprescindibile. Così intendono trattenerlo in organico, almeno fino al 30 giugno 2021, giorno in cui terminerà il suo contratto con il Psg.

La conversazione è durata poco più di un'ora, poi Verratti e Di Campli sono tornati a Ibiza in vacanza. Adesso, incassato il no della dirigenza parigina, non resta che vedere quale possa essere il prossimo passo del centrocampista. Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, starebbe valutando anche quali siano le conseguenze nel caso in cui non si presentasse a Parigi il prossimo 4 luglio, giorno in cui Emery ha fissato l'inizio del ritiro estivo.